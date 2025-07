Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp liegt im Krankenhaus. Wie es ihm geht, bleibt unklar. Trigema postet ein Video, das Grupp vor dem Klinikaufenthalt zeigt.

Florian Dürr 14.07.2025 - 12:05 Uhr

Wolfgang Grupp lacht herzlich an seinem Schreibtisch, der gelbe Anzug mit der blauen Krawatte sitzt akkurat. So wie man den früheren Trigema-Chef kennt, hatte er sich auch beim Tag der offenen Tür am Hauptsitz in Burladingen gezeigt – kurz vor seinem Krankenhausaufenthalt. „Da war er wie immer, die Leute haben Bilder mit ihm gemacht, da hat alles gepasst“, berichtete auch der Trigema-Betriebsratsvorsitzende Karl-Josef Schoser kürzlich gegenüber unserer Zeitung.