Schritt für Schritt sollen Kinder selbstständiger werden. Dazu gehört auch, dass sie den Schulweg selbst meistern. Gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern wollen wir diese Strecken sicherer machen. Sie können uns Gefahrenstellen melden.

Alexandra Kratz 23.07.2024 - 06:00 Uhr

Für die Vorschulkinder sind die letzten Tage und Wochen in der Kita angebrochen. Voll Vorfreude und mit großen Erwartungen blicken sie und ihre Eltern der Schulzeit entgegen. Damit verbunden ist viel Neues – was auch manches Bauchgrummeln verursacht. So zum Beispiel der Schulweg, den viele Erstklässler in absehbarer Zeit ohne Mama und Papa zurücklegen sollen und so – buchstäblich Schritt für Schritt – selbstständiger werden. Doch damit Eltern ihren Nachwuchs ruhigen Gewissens gehen lassen können, sollte der Schulweg so sicher wie möglich sein. Und das gilt natürlich nicht nur für die künftigen Erstklässler, sondern für alle Kinder unabhängig von ihrem Alter!