Wo sich die Menschen in Ditzingen einst Hilfe bei gesundheitlichen Problemen holten, wird heute in anderer Form zum gesundheitlichen und seelischen Wohlsein beigetragen – mit Erfolg.

Franziska Kleiner 18.11.2024 - 12:00 Uhr

Als es große Unruhe in der Innenstadt gab, weil eine Gruppe von Jugendlichen Straftaten rund um den Bahnhof und den zentralen Supermarkt in der Ditzinger Kernstadt verübte, war die Alte Apotheke dem Vernehmen nach ein Ort, der Sicherheit vermittelte. Dort, in den ehemaligen Räumen der Schillerapotheke, machen Ehrenamtliche seit 2022 ein regelmäßiges Angebot. Ein Bestandteil davon ist der Mittagstisch. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, diesen mit einem Zuschuss in Höhe von 2,50 Euro pro Mittagessen zu unterstützen.