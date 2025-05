Angelo Stiller darf sich weiter Hoffnungen machen, im Pokalfinale für den VfB Stuttgart auflaufen zu können. Die MRT-Untersuchung bestätigte die ersten Eindrücke von Sonntagabend.

Dirk Preiß 12.05.2025 - 13:28 Uhr

Am Sonntagabend war es das portable Ultraschallgerät, das erste Aufschlüsse über die Schwere der Verletzung gab. Am Montag folgte dann die genauere MRT-Untersuchung bei Angelo Stiller. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart war im Spiel gegen den FC Augsburg (4:0) derart böse gefoult worden, dass eine schwerere Verletzung befürchtet worden war. Dies hätte auch bedeutet, dass Stiller das Pokalfinale am 24. Mai verpasst.