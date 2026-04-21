Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Mit breiter Brust und feinem Füßchen – Bilal El Khannouss geht voran

Als er seinen Steckpass schön in den Lauf von Chris Führich gespielt hatte, ehe dieser den VfB beim FC Bayern mit einem gekonnten Schlenzer mit 1:0 in Führung brachte, da hatte sich Bilal El Khannouss endgültig auf der Bundesliga-Bühne zurückgemeldet. Lange hatte es gedauert, für viele Beobachter zu lange, ehe der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß den 21-jährigen Offensivstrategen wieder zurück in die Startelf beförderte. Doch nach der Partie von München-Fröttmaning lässt sich mit Sicherheit sagen: El Khannouss, der Afrikameister von 2026, ist wieder im Spiel.