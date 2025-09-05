Die Slawen sind die größte Gruppe von Ethnien in Europa. Sie bewohnen seit dem 6. Jahrhundert vor allem das östliche Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Forscher haben jetzt ihre Sesshaftwerdung in Europa rekonstruiert.
Die Ausbreitung der Slawen gehört zu den prägendsten, aber auch zu den am wenigsten verstandenen Ereignissen der europäischen Geschichte. Ab dem 6. Jahrhundert n. Chr. tauchten slawische Gruppen erstmals in den schriftlichen Aufzeichnungen byzantinischer und westlicher Quellen auf.