Mitten in der Hitzewelle will eine Frau mit einem Kätzchen per Bahn von Mannheim nach Berlin fahren. Das Tier hat sie dafür in einer Plastiktüte untergebracht. Das hat Folgen.

red/dpa/lsw 26.06.2026 - 09:40 Uhr

Mitten in der Hitzewelle hat eine Frau am Mannheimer Hauptbahnhof ein Katzenbaby in einer Plastiktüte transportiert, um mit dem Tier nach Berlin zu reisen. Beamte der Bundespolizei stoppten die 27-Jährige, die zuvor Mitarbeitern der Deutschen Bahn aufgefallen war. Eine Transportbox besaß sie den Angaben zufolge nicht und wollte sich auch keine besorgen, wie die Bundespolizei mitteilte.