„Sind wir FilmLänd?“ – das ist am 28. April im SpardaWelt Eventcenter das Thema einer Veranstaltung unserer Zeitung. Mit auf dem Podium: Emmy-Gewinner Jochen Laube („Die Kaiserin“). Sie können dabei sein.

Nikolai B. Forstbauer 18.04.2025 - 22:38 Uhr

Von Ludwigsburg aus in die Welt? Das gilt für den Produzenten Jochen Laube unbedingt. In Ludwigsburg wird er 1978 geboren, in Ludwigsburg studiert er an der Filmakademie Baden-Württemberg, und in Ludwigsburg auch gründet er unmittelbar nach seinem Diplomabschluss 2005 das Unternehmen Sommerhaus Filmproduktion – inzwischen mit Niederlassungen in München, Berlin und Ludwigsburg. Heute lehrt Laube an der Filmakademie in Ludwigsburg – und arbeitet doch in aller Welt. Gemeinsam mit Fabian Maubach produziert er 2019 Caroline Links feine Verfilmung des Judith Kerr-Jugendromans „Als Hitler Das Rosa Kaninchen stahl“ und 2020 in der Regie von Burhan Qurbani „Berlin Alexanderplatz“.