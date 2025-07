Alina Dalaslan aus Stuttgart ist mit zwei Siegen in ihre MMA-Profikarriere gestartet. Im September steht ihr dritter Kampf an. Nun ist bekannt, auf wen sie trifft.

Rouven Spindler 11.07.2025 - 22:35 Uhr

Alina Dalaslan will den nächsten Schritt gehen. Am 20. September tritt die 24-Jährige aus Stuttgart zum dritten Mal zu einem Profikampf in der Vollkontakt-Sportart Mixed Martial Arts an. In der Frankfurter Festhalle hat sie dann die Chance, ihren dritten Sieg einzufahren. Auf wen sie trifft, gab die Organisation Oktagon Ende Juni noch nicht bekannt. Nun steht die Gegnerin aber fest.