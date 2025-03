Die MMA-Kämpferin Alina Dalaslan geht seit ihrem spektakulären Sieg in Stuttgart viral. Die 24-jährige Buchhalterin erzählt uns, wie sie sich als Frau im Kampfsport durchsetzt, und wie die Szene in Stuttgart aussieht.

Erdem Gökalp 19.03.2025 - 20:00 Uhr

Am Ende wird es noch mal blutrünstig im Käfig. Alina Dalaslan hat ihre Gegnerin Kamila Šimková am Käfigrand in die Enge getrieben. Sie hält ihren Kopf nach unten und schlägt ihr mehrfach das Knie ins Gesicht, bis der Ringrichter den Kampf beendet. Ihre Gegnerin ist sichtlich mitgenommen. Technischer Knock-out in der dritten Runde. Die 24-jährige Siegerin lässt sich kurz darauf in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit einer Selbstverständlichkeit feiern, dass man kaum glauben kann, dass das ihr erster Profikampf gewesen ist. Sie steigt auf den Rand des Käfigrings und lässt die Kameras die Momente einfangen, die in den kommenden Tagen viral gehen werden.