Die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg würdigt die Stadt für ihre Arbeit. Zudem gibt es jetzt einen neuen Runden Tisch mit Vertretern der Polizei sowie der Fußgänger- und Radfahr-Lobby.

Dirk Herrmann 18.11.2024 - 16:51 Uhr

Wie in vielen Kommunen, so gehen auch in Fellbach die Ansichten über die Qualität des Radnetzes auseinander – und ebenso, was für die Fußgängerinnen und Fußgänger noch verbessert werden müsste.