Mobilität in Stuttgart: 2200 Bürger beteiligen sich an neuem Radverkehrskonzept

Die Stadt Stuttgart überarbeitet ihr 17 Jahre altes Radverkehrskonzept grundlegend und hatte Bürger aufgerufen, sich im Internet mit ihren Ideen einzubringen. An der Beteiligung, die vom 30. April bis 5. Juni lief, haben rund 2.200 Menschen teilgenommen und etwa 4.800 häufig genutzte Wege sowie Routenvorschläge angegeben. Die Planer im Amt für Stadtplanung und Wohnen werten „die hohe Zahl der Rückmeldungen als großen Erfolg“ – insbesondere, weil die Teilnehmer ihre Hinweise in einer digitalen Stadtkarte eintragen mussten.