Mobilität in Stuttgart: OB Nopper fordert Studie zur Burgholzhof-Seilbahn

Sollte in Stuttgart jemals eine Luftseilbahn das Netz des öffentlichen Nahverkehrs ergänzen, so hätte die Linie zwischen dem Pragsattel und dem Robert-Bosch-Krankenhaus nach Stand der Dinge gute Aussichten, den Auftakt zu machen. Beim Sommerempfang der Rathausgrünen hat sich OB Frank Nopper jüngst dafür ausgesprochen, dieser Verbindung die volle Aufmerksamkeit zu widmen. Das dürfte als Fingerzeig verstanden werden, wo die Planer im Rathaus nach langen grundsätzlichen Überlegungen zum Thema Luftseilbahn nun konkreter hinschauen werden.

Nopper nutzte seinen Auftritt bei der Veranstaltung, um über Mobilitätspolitik zu sprechen und entdeckte dabei nicht vermutete Schnittmengen. Er sei eigentlich davon ausgegangen, „dass die Vorstellungen der Rathausgrünen und die des Oberbürgermeisters diesbezüglich sehr unterschiedlich seien, aber sie sind sich näher, als ich mir selbst bewusst gemacht habe“. Einig sei man sich beim Bekenntnis zum Nahverkehr aber auch bei „Seilbahnprojekten im Allgemeinen“.

„Stuttgart hat Seilbahnpotenzial. Stuttgart ist grundsätzlich mit seiner Topografie und seiner Höhendifferenz von 350 Metern geradezu prädestiniert für eine Seilbahn“, sagte Nopper. Sie könnten als Teil des Nahverkehrs ein effizientes und umweltfreundliches Verkehrsmittel sein. Damit endeten dann aber auch schon wieder die Gemeinsamkeiten.

Denn die Grünen hatten vor kurzem bekundet, dass sie ein endgültiges Aus der bisher von der Stadt eingehend geprüften Pläne für eine Seilbahnverbindung in Stuttgart-Vaihingen nicht mittragen wollten und eine spätere abermalige Untersuchung befürworten. Dem widersprach Nopper. „Wir sollten uns auf Seilbahn-Projekte konzentrieren, bei denen der Nutzen-Kosten-Faktor positiv ist. Deswegen sollten wir das Seilbahn-Projekt in Stuttgart-Vaihingen zum Eiermann-Campus nicht weiter verfolgen.“ Stattdessen plädierte Nopper dafür „das vom Robert-Bosch-Krankenhaus vorgeschlagene Seilbahn-Projekt vom Pragsattel zum Robert-Bosch-Krankenhaus auf seine Machbarkeit hin“ zu untersuchen.

Die Klinik war in Vorleistung gegangen und hatte auf eigene Kosten bei Seilbahnexperten aus Österreich und Südtirol eine Studie in Auftrag gegeben, die drei unterschiedliche Seilbahntrassen zwischen dem Nahverkehrsknoten Pragsattel und dem Klinikcampus auf dem Burgholzhof untersuchte. Das Krankenhaus und der benachbarte Stadtteil Burgholzhof leiden unter der schlechten verkehrlichen Erschließung. Die Auerbachstraße zwischen dem Pragsattel und dem Bergsporn mit Krankenhaus und Wohnquartier ist häufig überlastet. In dem Stau stehen dann auch die Busse der Linie 57, die eigentlich die Verbindung sicherstellen sollen.