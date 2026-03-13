Bis zum Sommer sollen in Herrenberg zwölf neue E-Carsharing Standorte entstehen. Jeder einzelne ist mit einem öffentlichen Ladepunkt versehen.
13.03.2026 - 16:42 Uhr
Die Stadt Herrenberg macht einen weiteren Schritt in Richtung klimafreundliche Mobilität. Mit dem nun abgeschlossenen Vergabeverfahren werden zwölf neue Carsharing-Standorte – fünf in der Kernstadt und jeweils einer in den Teilorten entstehen. Ausgestattet ist jeder Standort mit einem öffentlichen Ladepunkt. Grundlage für das Projekt ist der im März 2022 vom Gemeinderat beschlossene Klimafahrplan. Ziel ist es, nachhaltige Mobilitätsangebote vor Ort zu stärken und einen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen zu leisten.