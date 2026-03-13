Bis zum Sommer sollen in Herrenberg zwölf neue E-Carsharing Standorte entstehen. Jeder einzelne ist mit einem öffentlichen Ladepunkt versehen.

Die Stadt Herrenberg macht einen weiteren Schritt in Richtung klimafreundliche Mobilität. Mit dem nun abgeschlossenen Vergabeverfahren werden zwölf neue Carsharing-Standorte – fünf in der Kernstadt und jeweils einer in den Teilorten entstehen. Ausgestattet ist jeder Standort mit einem öffentlichen Ladepunkt. Grundlage für das Projekt ist der im März 2022 vom Gemeinderat beschlossene Klimafahrplan. Ziel ist es, nachhaltige Mobilitätsangebote vor Ort zu stärken und einen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen zu leisten.

Mehr Mobilität mit weniger Fläche E-Carsharing und E-Ladeinfrastruktur spielen für die Mobilitätswende eine zentrale Rolle. Gemeinschaftlich genutzte Fahrzeuge können den Bedarf an Privatautos verringern, Parkflächen entlasten und den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen erleichtern. Parallel dazu wächst der Bedarf an öffentlich zugänglichen Ladepunkten kontinuierlich. Eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur ist Voraussetzung dafür, dass Elektromobilität im Alltag praktikabel wird.

Bereits heute bestehen in Herrenberg mehrere Carsharing-Standorte, unter anderem am Bahnhof, in Wohngebieten der Kernstadt, am Tennisclub sowie im Industriegebiet Gültstein. Damit ist ein Grundangebot vorhanden, das nun erweitert werden soll. Der Bedarf wachse kontinuierlich – nicht zuletzt durch steigende Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen, teilt das Herrenberger Rathaus mit.

Die Stellplatzvergabe wurde am 18. Februar 2026 abgeschlossen. Der Anbieter deer GmbH wird zehn der neuen Standorte mit seinen Carsharing-Fahrzeugen sowie Ladesäulen ausstatten. Zwei Standorte in der Kernstadt werden durch den Carsharing-Anbieter Stadtmobil ausgestattet. Um die Ladeinfrastruktur dort kümmert sich die Bürgerenergie Nordschwarzwald.

Umsetzung bis Sommer 2026

In den kommenden Monaten steht die bauliche Umsetzung im Mittelpunkt. Dazu gehören unter anderem Tiefbauarbeiten für den Netzanschluss durch den Netzbetreiber, die Installation der Ladesäulen durch die Carsharing-Anbieter sowie die Anordnung und Beschilderung der Stellplätze durch die Stadt.

Die Inbetriebnahme der neuen E-Carsharing-Fahrzeuge und öffentlichen Ladepunkte ist für den Sommer 2026 vorgesehen. Die Standorte werden im „stadtnavi Herrenberg“ digital einsehbar sein.

Die voraussichtlichen Standorte sind: