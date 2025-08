Modellbahnhersteller aus Göppingen: „Wenn hier einer Heavy Metal ist, dann sind wir es“ – wie Märklin Wacken rockte

Wächst hier zusammen, was zusammengehört? Zumindest die Marketing-Abteilung des Göppinger Modellbahnherstellers ist überzeugt davon. „Wenn hier einer Heavy Metal ist, dann sind wir es“, da gibt es für den Zielgruppen-Manager Ulf Bovensmann keinen Zweifel. Er ist selbst Metal-Head und vertraut mit der Community. „Ich bin der einzige, der lange Haare hat, da war klar, dass ich dabei sein sollte“, scherzt er. Nur 100 Meter von der Mainstage entfernt, konnte Bovensmann dem Sound von Guns N’ Roses, Maschine Head, Ugly Kid Joe, Wolfang Niedeckens BAP und der Hard-Rock-Legende Krokus überhaupt nicht entgehen.

Welche Größe das Heavy-Metal-Festival mittlerweile angenommen hat, wird auch an der Statistik deutlich. Über 100 000 Liter Bier sind während des dreitägigen Festivals ausgeschenkt worden. Und angeblich haben die Besucher noch einmal doppelt so viel für die Zeltplatz-Party mitgebracht. Schon Anfang des Jahres hatte der Göppinger Modellbahnhersteller die Weichen in Richtung Hardrock und Heavy Metal gestellt. Die Kultband AC/DC wurde neuer Lizenzgeber des Göppinger Unternehmens.

Mit einer Lok im Stil vom AC/DC begeistert Märklin die Fans

Und die Zusammenarbeit mit der erfolgreichsten Rockband der Welt trug Früchte. Eine davon ist das Highlight der neuen Modellbahn-Kollektion: der gehörnte AC/DC-Rock’n’Roll-Train. Er wurde auf der Messe Intermodellbau vorgestellt und sorgte für riesiges Interesse. Die Lokomotive ist inspiriert von der Black ICE World Tour 2008-2010, bei der diese Lok überdimensional auf der Bühne stand. „AC/DC prägt seit Jahrzehnten die Musikwelt. Ihr unverwechselbarer Heavy-Metal-Sound begeistert Generationen“, erklärte Märklin-Chef Florian Sieber bei der Vorstellung des Projekts vor dem Start der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg. „Wir bringen die Leidenschaft und Energie jetzt auf die Schiene“, da war sich Florian Sieber sicher.

Und jetzt war der Traditionshersteller erstmals live beim Wacken Open Air, das seit Jahren „Rain oder Shine“ als Motto trägt, also wie die Märklin-Züge bei wirklich jedem Wetter über die Heavy-Metal-Bühnen geht. Und tatsächlich schienen es die Fans zu genießen, bei strömenden Regen durch die Schlammpfützen zu gehen. Dass AC/DC noch nie beim Wacken Open Air aufgetreten sind und auch dieses Mal nicht dabei waren, tut der Begeisterung für die AC/DC-Black-Ice-Lokomotive keinen Abbruch. Im Gegenteil. So war wenigstens ein bisschen was von der australischen Rockband präsent.

Märklin will mit seinen Modellbahnen Generationen verbinden

So klassisch stellt man sich Märklin-Züge vor. Doch für Heavy-Metal-Fans hat der Hersteller aus Göppingen auch „rockige“ Produkte im Angebot. Foto: imago/Ralph Peters

„In dieser einzigartigen Atmosphäre mit alten und neuen Fans zu feiern und die Leidenschaft für Miniaturwelten mit der Energie des Metal zu verbinden“, hielt nicht nur Marketingleiter Jörg Iske für eine gute Idee, auch Märklin-Geschäftsführer Wolfrad Bächle sah darin Potenzial und gab grünes Licht. Dass die Festival-Betreiber auf Märklin zugekommen sind und nicht umgekehrt, zeigt, wie sehr beide Seiten darauf vertrauen, dass diese beiden Welten durchaus zusammenpassen.

Wie hieß es in der Ankündigung des Unternehmens? Was liegt näher für ein Unternehmen, das für seine detailreichen Produkte aus Metall bekannt ist, als sich inmitten der größten Heavy-Metal-Community der Welt zu präsentieren. Das positive Echo auf den Messestand mit Selfie-Point, AC/DC-Lok und großem Merchandising-Verkaufsstand gibt dem Unternehmen recht. „Die Resonanz auf unseren Stand ist sehr gut gewesen“, berichtet Ulf Bovensmann. „Das kam sehr gut an“, sagt der Manager. Bei dem Festival, bei dem sich auch dieses Jahr 85.000 Metal-Heads versammelt haben, um bei Dauer-Regen, Wind und Wetter, Matsch und Schlamm ihrer Leidenschaft zu frönen, passe der Slogan des Göppinger Traditionsherstellers perfekt. „Märklin verbindet Generationen“. Immer wieder kämen Eltern mit ihren Kindern zu dem Messestand, um sich mit Merchandising-Artikeln zu versorgen, berichtet Bovensmann. Passend zum Wacken-Debüt hat Märklin Wacken-Waggons aufgelegt und auf dem Festivalgelände präsentiert. Und der Verkauf lief prima.

Märklin-Tage und Ausstellung

Bahnfest

Vom 19. bis 21. September wird die Branche wieder die IMA, die Internationale Modellbahnausstellung mit den Märklin-Tagen in Göppingen feiern. Zum Bahnfest für alle kleinen und großen Fans werden rund 60 000 Besucher erwartet. Neben der Messe mit internationalen Ausstellern und Besuchern lädt Märklin zum Blick hinter die Kulissen in sein Stammwerk ein.

Märklineum

Auch das Märklineum hat dann geöffnet. In einer Werkshalle von Leonhard Weiss können eine Modellbahnanlage und Bahnbaufahrzeuge besichtigt werden. „Ein ganz besonderes Highlight“, so Märklin-Chef Florian Sieber, „werden wieder die historischen Loks am Göppinger Bahnhof sein“.