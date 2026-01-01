Nach dem Modellbahn-Basar ins Café Gleisblick

Weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt ist auch die große Anlage des Modelleisenbahnclubs Stuttgart (MECS) in Stuttgart-Vaihingen. Die Anlage der Modellbaufreunde lädt ebenfalls zum Jahresbeginn zu einem Abstecher in eine Miniaturwelt der Vergangenheit ein. Fast 100 Züge sind auf der großen Anlage in der Zwischenetage der S-Bahn-Station Universität, Ausgang Endelbang, zu bestaunen. Also am besten eisenbahngerecht mit den Linien S 1, S 2 oder S 3 anreisen. Die drei Schautage der H0-Anlage zum Jahresbeginn sind am Dienstag, 6. Januar, sowie an den Sonntagen , 11. und 25. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Auch beim MEC Stuttgart ist am Eingang ein kleiner Obolus fällig. Wer seine eigene kleine Modellbahnanlage daheim erweitern möchte, wird ja vielleicht auf dem kleinen Modellbahn-Basar fündig. Und im Café Gleisblick erwartet die Besucher eine kleine Stärkung.