Modenschau in Stuttgart: Filmreife Mode – Tiefgarage von Stuttgarter Schule wird zum Laufsteg

In der Tiefgarage der Kerschensteinerschule in Stuttgart riecht es am Freitagabend nach Popcorn. Auf den Leinwänden läuft ein Countdown herunter, zwischen Betonpfeilern und Parkflächen warten die Gäste auf den Beginn der Modenschau. Mit „Skins of Stories“ zeigt das Berufskolleg für Mode und Design Kollektionen, die von unterschiedlichen Filmgenres inspiriert sind – von Western über Animation und Science-Fiction bis Horror und Mafiafilm. Für einen Abend wird die Tiefgarage zur Kulisse für sieben unterschiedliche Filmwelten.