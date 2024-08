Die Mofa- und Moped-Tour 2024, kurz MoMoTo, verbindet Mofa Clubs aus ganz Deutschland. An diesem Montag war Stuttgart Etappenziel der Reise von Flensburg nach Weichenring in Bayern.

Nikolai B. Forstbauer 26.08.2024 - 21:39 Uhr

Tempo rausnehmen, um Gutes zu tun – mit dem Mofa geht das. 27 Etappen führen Mofafreunde bei der Mofa- und Moped-Tour 2024 vom hohen Norden bis nach Bayern. Mit dabei: ein „goldener“ Tank, in und mit dem Spenden für Kinderprojekte gesammelt werden. An Montagabend, 26. August, macht die MoMoTo nach einer 94 Kilometer langen Etappe von Waghäusel in Stuttgart Station – Gastgeber sind auf dem Areal des TV Zuffenhausen die Lustigen Simsonauten. Am Dienstagmorgen geht es bereits weiter – nach Aalen. Die Spenden aus dem Goldenen Tank? Gehen an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen.