Mit der Partnerschaft zum Fürstentum von Monaco erfüllt sich der Chef des Europa-Parks einen besonderen Traum. Jetzt gibt es schon den Zirkus, im April dann den neuen Themenbereich.
Der angeklebte Schnauzer beim Comedy-Akrobaten aus Brasilien will noch nicht so richtig halten. Ansonsten bietet der Europa-Park zum Start in die diesjährige Weihnachtssaison die gewohnt perfekte Show. Im April soll der neue Themenbereich Monaco eröffnen. Schon jetzt hat Park-Chef Roland Mack eine neue Kooperation mit dem Zirkusfestival von Monte Carlo vereinbart, dessen offizieller Botschafter er seit diesem Jahr auch ist. Vier Preisträger von Monaco und etliche Newcomer, die es vielleicht noch werden, sind nun in den Weihnachtswochen unter der Zirkuskuppel im Europa-Park zu sehen. Los geht es am 29. November, die atemberaubende Vorpremiere gab es schon jetzt zu sehen.