Wichtig bei der Moosentfernung ist, das Moos gründlich zu entfernen, denn hat es sich an einem Ort einmal durchgesetzt, ist es nicht selten nach der händischen Entfernung schnell wieder da. Die Gründe für vermehrtes Wachstum von Moos sind:

Zu wenig Licht

Zu feuchter Boden

Niedriger pH-Wert

Zu wenig Luftzirkulation

12 Tipps, um Moos zu entfernen

Für die Entfernung von Moos gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei der Wahl der passenden Vorgehensweise kommt es vor allem auf den Untergrund an, denn jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Moos wächst und stört meist auf Rasenflächen, Wegen und/oder Terrassen bzw. in den Zwischenräumen. Ob Rasen-, Stein-, oder Holzflächen - die richtige Methode schont das Umfeld und kann auch langfristig Arbeit sparen. Die folgenden Dinge können nachhaltig bei der Entfernung von Moos helfen:

1. Rasen vertikutieren

Befindet sich das Moos im Rasen, muss als Erstes der Rasen vertikutiert werden. Elektrische Vertikutierer erleichtern die Arbeit und können in den meisten Baumärkten auch ausgeliehen werden. Händische Vertikutierer sind bereits ab etwa 20 Euro im Handel erhältlich.

Beim Vertikutieren werden querliegende Stoffe wie Moos und Rasenfilz aus dem Rasen gezogen. So bekommt der Rasen selbst wieder mehr Licht und Sauerstoff, was das Gras strapazierfähiger macht und es dichter wachsen lässt. Dadurch kann sich Moos schwieriger durchsetzen. An Stellen, die stark von Moos befallen waren, sollte anschließend der Rasen neu gesät werden. Achten Sie bei Rasensamen auf eine hohe Qualität, damit der Rasen dicht und robust bleibt.

2. pH-Wert des Rasens testen

Moos ist äußerst pH-tolerant. Oft werden Böden mit der Zeit sauer, dadurch hat es das Gras auf Dauer immer schwerer sich gegen das Moos durchzusetzen. Rasen benötigt einen pH-Wert von etwa 5,5 bis 7,5. Also leicht sauer bis neutral. Ein PH-Test gibt Aufschluss über den Zustand des Bodens. Solche Tests sind ebenfalls günstig im Handel zu haben. Es ist hilfreich, den Boden an mehreren Stellen zu messen, um ein übersichtlicheres Bild zu bekommen.

3. Kalk, um den pH-Wert zu erhöhen

Die erste Wahl, um den pH-Wert des Rasens zu erhöhen und somit auch das Moos langfristig zu entfernen, ist, den Rasen zu kalken. Achten Sie hierbei auf die richtige Menge, welche Sie den Hinweisen auf der Verpackung entnehmen können. Außerdem sollten Sie auch auf den richtigen Zeitpunkt warten. Der beste Zeitpunkt ist das Frühjahr, bevor der Rasen wieder zu wachsen beginnt. Der Rasen sollte beim Kalken frostfrei und trocken sein. Nach dem Kalken empfiehlt es sich, den Rasen einige Wochen ruhen zu lassen.

4. Eisendünger

Oft wird auch Eisendünger zur Moosentfernung empfohlen. Tatsächlich helfen Eisendünger meist nur kurzzeitig gegen Moos und auch die Verwendung mancher Sorten ist wegen Ihrer Inhaltsstoffe umstritten. Beworben werden die Dünger, weil sie das Gras vermeintlich stärken und so das Moos verdrängen. In der Realität wird das Moos allerdings zum Beispiel durch Eisensulfate im Dünger abgetötet.

5. Den Rasen richtig pflegen

Um Moos langfristig vom Rasen zu entfernen, sollten Sie auf die richtige Rasenpflege achten. Das wichtigste ist:

Nicht mehr als ein Drittel des Rasens mähen

Nicht kürzer als 3,5 bis 5 cm schneiden

Einmal im Jahr vertikutieren

Kahle Stellen nachsäen

6. Fugenkratzer

Um Moos aus Fugen zu entfernen, ist das erste Mittel der Wahl der Fugenkratzer (hier auf Amazon bestellen / ANZEIGE). Hiermit kann, je nach Größe der Fugen einfach über die Fugen gestrichen und das Moos so entfernt werden. Für sensible Stellen eignen sich Draht- bzw. Plastikbürsten. Wenn nötig, sollten die Fugen anschließend wieder aufgefüllt werden. Dazu eignet sich am besten Streusplitt oder Sand, um ein erneutes Wachsen von Moos in den Fugen zu unterdrücken.

7. Hochdruckreiniger

Der Hochdruckreiniger ist ebenfalls ein gutes Mittel, um Moos und Grünspan zu entfernen. Vor allem auf robusten Oberflächen kann ein Hochdruckreiniger das Entfernen von Moos erleichtern. Achten Sie bei sensiblen Oberflächen (zum Beispiel Holz) auf genügend Abstand und den richtigen Druck. Bei Fugen lässt es sich nicht vermeiden, dass diese bei der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger ausgespült werden. Diese sollten Sie anschließend mit Sand oder Streusplitt wieder füllen.

8. Rasen nachsäen

Kahle Stellen im Gras sollten nachgesät werden. Das erschwert das Nachwachsen von Moos. Der Boden sollte vor dem Säen von Rasensamen aufgelockert werden. Ein Vertikutieren des Rasens ist dazu ausreichend. Organischer Dünger wie zum Beispiel Kompost sorgt für ein kräftiges und nachhaltiges Wachstum des Rasens. Dieser sollte vor dem Säen leicht verteilt werden. Achten Sie bei der Samenwahl neben der Qualität auch auf die geeigneten Bedingungen der Mischung (schattig, sonnig etc).

9. Sand

Sand kann sowohl auf Rasen als auch für Fugen angewendet werden. Er lockert den Boden auf und entzieht ihm überschüssige Feuchtigkeit und somit auch eine weitere Grundlage für Moos. Streuen Sie eine leichte Sandschicht am besten nach dem Veritkutieren auf dem Rasen aus. Bei Fugen können Sie den Sand einfach auf dem Boden verteilen und ihn mit dem Besen so lange verteilen, bis die Fugen gefüllt sind.

10. Salz oder Essig

Um Moos dauerhaft zu entfernen, können auch Hausmittel wie Salz oder Essig verwendet werden. Allerdings hemmen diese Mittel das Wachstum anderer Pflanzen. Geben Sie zur Anwendung etwa 5 bis 10 Prozent Salz oder Essig mit leicht warmem Wasser in eine Sprühflasche und mischen Sie das Ganze gut durch. Anschließend geben Sie es auf die betroffene Fläche, nachdem das Moos entfernt wurde. Rechtlich ist die Anwendung von solchen Hausmitteln allerdings eine Grauzone(1,2), da diese auf bestimmten Flächen genau genommen als nicht geprüfte chemische Substanzen gelten.

11. Heißes Wasser

Eine weitere nachhaltige und umweltschonende Methode, um Moos und Unkraut zu entfernen, ist heißes Wasser, da es die Zellstruktur auch in der Tiefe zerstört. Das Wasser sollte mindestens eine Temperatur von 60 Grad haben, was oft auch direkt am Wasserhahn erreicht wird. Füllen Sie am besten eine Gießkanne mit heißem Wasser aus dem Wasserhahn und gießen Sie das Wasser punktuell auf das Moos. Die Methode eignet sich vor allem für Fugen oder Ähnliches, da auch andere Pflanzen abgetötet werden. Nach 4 bis 7 Tagen sollte das Moos anschließend braun werden. Ist das nicht der Fall, war das Wasser nicht heiß genug. Dann können Sie alternativ eine Tee- bzw. Kaffeekanne mit heißem Wasser aus dem Wasserkocher verwenden.

12. Abflammgerät

Moos kann auch durch thermische Verfahren entfernt werden. Mit einem Abflammgerät können auf entsprechend robusten Oberflächen durch Hitze die pflanzlichen Eiweiße im Moos zerstört und dieses so keimunfähig gemacht werden. Oft werden dabei allerdings die Wurzeln nicht vollständig zerstört, sodass man auch beim Abflammen um eine grobe händische Entfernung des Mooses vorab nicht herumkommt.