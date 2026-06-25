Mord in Bayern Ein cold Case wird wieder heiß
Lange 47 Jahre nach der grausamen Tat schien der Schuldige gefunden und verurteilt. Doch nun muss nochmals neu verhandelt werden. Ein ungewöhnlicher Fall.
Lange 47 Jahre nach der grausamen Tat schien der Schuldige gefunden und verurteilt. Doch nun muss nochmals neu verhandelt werden. Ein ungewöhnlicher Fall.
So etwas gibt es auch nicht alle Tage. Mehr als 47 Jahre nach der Tat hat das Landgericht im bayerischen Schweinfurt einen Fall zu den Akten gelegt, und das Urteil gesprochen. Ein 71-jähriger, ehemaliger US-Soldat ist im vergangenen Sommer wegen Mordes an der seinerzeit 18-jährigen Cornelia H. verurteilt worden. Ein so genannter cold Case (übersetzt: kalter Fall) schien sein Ende gefunden zu haben. Doch nun hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil gekippt, das Geschehen aus dem April 1978 muss neu verhandelt werden, dieses mal vor dem Landgericht in Würzburg. Alles ist wieder offen.