Mordurteil im Raserprozess Richter: „Ihr Traumauto wurde zum Alptraumauto“
Im Fall des tödlichen Raserunfalls in Ludwigsburg ist das Urteil gefallen. Wie hat die Kammer die Fahrt eingestuft?
Im Fall des tödlichen Raserunfalls in Ludwigsburg ist das Urteil gefallen. Wie hat die Kammer die Fahrt eingestuft?
Die Angehörigen stehen an ihren Plätzen der Nebenklage nebeneinander. Alle tragen Schwarz. Sie halten sich an den Händen, als der Vorsitzende Richter Norbert Winkelmann die ersten Sätze des Urteils spricht. Dann sagt er die entscheidenden Worte: „....wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe...“ Sie rühren sich nicht. Ihre Reaktion sieht man trotzdem. In diesem Augenblick drücken sie sich gegenseitig die Hände, geben sich gegenseitig Halt. Denn sie hatten gehofft, dass die Fahrer der Unfallautos die volle Härte des Gesetzes treffen würde.