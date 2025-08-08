Die Nachricht, dass die Stadt Leinfelden-Echterdingen eine Moschee abreißen lassen will, bewegt viele. Wir haben Stimmen aus der Stadtgesellschaft eingesammelt.
08.08.2025 - 18:00 Uhr
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen möchte, dass der muslimische Verein VKBI die neu gebaute, aber nicht fertiggestellte Moschee auf eigene Kosten abreißen lässt. Das hat in Stadt und Land für vielfältige Reaktionen gesorgt. Es ist die neueste Entwicklung in einem jahrelang schwelenden Streit. Grundstück und Gebäude gehören mittlerweile der Stadt.