Palästinensern in den von Israel kontrollierten Gebieten droht künftig die Todesstrafe. Der Publizist Moshe Zimmermann sieht die israelische Demokratie in Gefahr.
Der israelische Historiker Moshe Zimmermann verurteilt das vor kurzem in Israel beschlossene Gesetz zur Todesstrafe. Die Androhung der Todesstrafe betreffe de facto nur Palästinenser, schreibt Zimmermann in einem Beitrag für die in Freiburg erscheinende Zeitschrift "Herder Korrespondenz" (Mai). "Ein deutlicherer Ausdruck von Apartheid als im neuen Gesetz ist kaum vorstellbar."