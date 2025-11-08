Für Jadens Rennfahrer-Traum zog die Familie von Singapur nach Deutschland. Heute gehört der 13-Jährige zu den besten Nachwuchstalenten – und hat sogar einen Fan in Bollywood.
08.11.2025 - 09:00 Uhr
Wenn der Gegner dicht am Auspuff klebt, spürt Jaden Immanuel den Adrenalinkick. Dann setzt bei ihm der Kitzel ein – die Herausforderung, im entscheidenden Moment die richtige Wahl zu treffen. Soll er das Risiko eingehen und überholen? Oder lieber den Platz sichern, bevor es in die nächste Kurve geht, wo Knie und Ellbogen den Asphalt streifen? „Das hat viel mit Taktik zu tun – aber natürlich auch mit Vertrauen in die Maschine“, sagt Jaden Immanuel, der in Affalterbach lebt und in Marbach zur Schule geht.