Der Abfallwirtschaftsbetrieb der Landeshauptstadt wird in den nächsten Jahren bis zu 1,2 Millionen Euro ausgeben, um Containerstandorte sauber zu halten.
19.06.2026 - 15:37 Uhr
Die Landeshauptstadt wird in den nächsten bis zu drei Jahren bis zu rund 1,23 Millionen Euro ausgeben, um die Müllflut rund um die Standplätze von Altkleider- und Altglascontainern zurückzudrängen. Dort stapeln sich nicht nur verstärkt Säcke mit nicht mehr brauchbarer Kleidung, sondern schlicht auch Abfall, der in den Restmüll gehört.