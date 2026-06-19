Der Abfallwirtschaftsbetrieb der Landeshauptstadt wird in den nächsten Jahren bis zu 1,2 Millionen Euro ausgeben, um Containerstandorte sauber zu halten.

Die Landeshauptstadt wird in den nächsten bis zu drei Jahren bis zu rund 1,23 Millionen Euro ausgeben, um die Müllflut rund um die Standplätze von Altkleider- und Altglascontainern zurückzudrängen. Dort stapeln sich nicht nur verstärkt Säcke mit nicht mehr brauchbarer Kleidung, sondern schlicht auch Abfall, der in den Restmüll gehört.

Zuständig für die Reinigung ist der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt (AWS), der aber kaum noch hinterher kommt. Daher soll die regelmäßige Reinigung an den rund 300 Standorten von Altglascontainern und rund 130 Altkleidercontainern für zunächst zwei Jahre (und 821.000 Euro) vergeben werden. Ein drittes Jahr wäre möglich, dann wären insgesamt 1,23 Millionen nötig.

Reinigung bis zu fünf Mal pro Woche

Durch die Vergabe soll der ASW Luft bekommen und nur noch kurzfristig ergänzend eingreifen zu müssen. Die externe wöchentliche Reinigung startet im Juli, besonders verschmutzte Standplätze werden bis zu fünf Mal pro Woche gesäubert.

AWS-Chef Markus Töpfer kann mit externer Hilfe die Standplätze von Altglas- und Altkleidercontainern bis zu fünf Mal die Woche reinigen lassen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

AWS-Chef Markus Töpfer beklagte in der Sitzung des Verwaltungsausschusses, der das Vorgehen billigte, dass in zunehmendem Umfang Abfälle aller Art illegal an den Containern abgestellt würden - und das stadtweit. Die Menge liege „deutlich über dem Niveau der Vorjahre“. Töpfer diagnostizierte nicht nur das Fehlverhalten einzelner Nutzer und die sinkende Bereitschaft zur ordnungsgemäßen Entsorgung. Mit ihrem Einsatz finanziere die Stadt nun „ein krankes System“. Das entscheidende und größte Problem sei „Super fast Fashion“, also Billigstkleidung, zum Beispiel von chinesischen Versendern. Die Entsorgungsbranche klagt, dass diese Bekleidung wegen der Mischung diverser Stoffe kaum noch zu recyceln sei.

Der Auslöser der Misere sei der „Zusammenbruch des Altkleidermarktes“, caritative Einrichtungen könnten mit der Sammlung kein Geld mehr verdienen. Wichtig für Stadt und Stadtbild sei, keine Abgabeplätze aufzugeben. Die Stadt ist nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz dazu verpflichtet, Sammelplätze einzurichten. Sollten die bisherigen Organisationen abspringen, müsste die Stadt „alles selbst betreiben, was noch viel teurer wäre“.

Kaputte Kleidung soll in die graue Tonne

Töpfer wies auf ein Missverständnis in der Bevölkerung zur seit Januar 2025 gültigen EU‑Richtlinie zur verpflichtenden Getrenntsammlung von Alttextilien hin. Zwar schreibe das Kreislaufwirtschaftsgesetz vor, Textilien in Altkleidercontainern zu entsorgen. Das gelte aber nicht für stark verschmutzte oder beschädigte Kleidung.Sie dürfe weiterhin in den Restmüll, so der AWS-Chef: „Alte, kaputte Kleidung ist Abfall“, der gehöre weder in noch neben die Container.

CDU für Videoüberwachung

CDU-Stadtrat Markus Reiners brachte eine mobile Videoüberwachung von Containerstandorten ins Spiel, andere Städte würden dies tun. Unterstützung erhielt Reiners dafür nur von AfD-Rat Steffen Degler, der das Beispiel Backnang anführte. Videoüberwachung sei „ein hilfloses Instrument“, sagt Marcel Roth für die Grünen, damit verlagere man die illegale Müllentsorgung lediglich, sagte Dejan Perc (SPD/Volt).

Linksbündnis: Mehr Aufklärung

Auch das Linksbündnis, Freie Wähler und FDP sind gegen den Kameraeinsatz. Wichtig sei, so Tierschützer Dennis Landgraf (Linke/SÖS-plus), die Stuttgarter darüber aufzuklären, dass Kleidung in der grauen Restmülltonne entsorgt werden dürfe. Letztlich, so Puls-Stadtrat Thorsten Puttenat, zeige sich bei dem Altkleiderproblem „die fehlende Wertschätzung von Dingen“.