Folgen bis in diese Woche sichtbar – was die Streiks bedeutet haben

Hinter Mitarbeitern der Abfallwirtschaft Stuttgart liegen einige Streiktage. In dieser Woche holen sie die letzten Rückstände auf. Welche Folgen Streiks haben und wie die AWS sie bewältigt.

Rouven Spindler 16.04.2025 - 16:00 Uhr

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst ist seit Anfang des Monats beigelegt. Bis zur Einigung beteiligten sich Arbeitnehmer an Warnstreiks. Die hatten unter anderem Auswirkungen auf die Müllentsorgung – was an den überquellenden Tonnen in Stuttgart unübersehbar war. Inzwischen sind nach Angaben der städtischen Abfallwirtschaft (AWS) fast alle Rückstände beseitigt, die noch verbliebenen sollen in dieser Woche abgeholt werden. Warum jetzt erst?