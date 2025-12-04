Im Leonhardsviertel häufen sich Müllberge, Anwohner und Wirte sind entsetzt. Trotz Reinigung der Stadt kehrt der Unrat zurück – nun sollen Mülldetektive die Verursacher finden.
04.12.2025 - 15:39 Uhr
„So schlimm war es noch nie“, klagt Patrick Witz, der Betreiber der Fou Fou Bar an der oberen Leonhardstraße. Etwa zwei Wochen lang haben sich Müllberge direkt vor dem Eingang seines Lokals getürmt. Vollgestopfte Plastiktüten umgekippte Tonnen, Gitter, Sperrmüll, wohl Reste einer Haushaltsauflösung, „Das ist kein Stadtbild, das man akzeptieren kann“, findet er. Viele Anwohnerinnen und Geschäftsleute teilten seine Sorge und berichteten von zunehmender Vermüllung in ihrer Nachbarschaft.