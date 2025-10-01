Ein abgebranntes Haus mit Sprengfallen, ein Toter, zwei Verletzte und eine Sprengstoffdrohung gegen die Wiesn: Rund um die Geschehnisse in München sind noch Fragen offen.
01.10.2025 - 17:09 Uhr
Am sehr frühen Mittwochmorgen gegen 4.40 Uhr erreichte die Münchner Polizei mehrere Notrufe. Laute Explosionen waren zu hören in der Lerchenau im Norden der bayrischen Hauptstadt. Die Polizei sprach erst von einem „Zimmerbrand“, so vermeldet es der Bayerische Rundfunk. Als in der Dunkelheit die Sprengkörper detonierten und ein Haus in Brand setzten, da wusste noch niemand, welch dramatischer Tag heraufdämmern würde.