München gilt bei Gourmets als Sehnsuchtsort. Doch wie schmeckt es in den ausgezeichneten Restaurants im drei und zwei Sterne-Bereich? Ein Streifzug.

So unterschiedlich schmeckt die Spitzenklasse

Als blau-weißes Küchenwunder ging die Gastronomieszene Münchens in die Geschichtsbücher ein. Das ist schon viele, viele Jahre her. Staunend und vielleicht auch mit etwas Neid blickt man nun seit zwei, drei Jahren etwa aus Berlin Richtung München: Was ist da bloß los?