Auto in Menschengruppe gefahren – mehrere Verletzte

Großeinsatz in der Münchner Innenstadt: Dort ist ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren, es gibt Verletzte. Was bislang bekannt ist.

red/dpa 13.02.2025 - 11:11 Uhr

In der Münchner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, wurden mehrere Menschen verletzt. „Wir sind aktuell mit starken Kräften vor Ort“, sagte ein Polizeisprecher. Wie schwer die Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar - ebenso die Hintergründe und ob das Auto absichtlich in die Menschengruppe gesteuert wurde.