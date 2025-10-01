Eigentlich sind im Museum am Löwentor die Dinosaurier zu Hause – und die sind nicht gerade quicklebendig. Anders als ein kleiner Siebenschläfer, der sich jetzt dorthin verirrt hat.
01.10.2025 - 06:00 Uhr
Während vor dem Naturkundemuseum am Löwentor Schüler aus Stuttgart und der Region bei einer Pflanzaktion viel über Artenvielfalt lernten, hat ein kleines heimisches Nagetier im Verwaltungs- und Wissenschaftstrakt für Erstaunen gesorgt. Denn dort entdeckte der Präparator Daniel Bartsch einen kleinen Siebenschläfer. Dieser hatte sich heimlich in die Teeküche des Forschungsgebäudes eingeschlichen.