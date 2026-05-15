 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Bei freiem Eintritt: Kunst, Heavy Metal und röhrende Motoren

Museumstag in Stuttgart Bei freiem Eintritt: Kunst, Heavy Metal und röhrende Motoren

Museumstag in Stuttgart: Bei freiem Eintritt: Kunst, Heavy Metal und röhrende Motoren
1
Außen wie Innen einzigartig: Mercedes-Benz Museum in Stuttgart – am Museumstag bei freiem Eintritt Foto: Mercedes-Benz Museum

An diesem Sonntag, 17. Mai, ist Museumstag. Viele Häuser bieten freien Eintritt. Was lohnt sich in Stuttgart besonders? Hier sind unsere Tipps

Seit 1977 feiern Museen am 18. Mai den Internationalen Museumstag – 2025 beteiligten sich mehr als 37000 Museen in 160 Ländern. In diesem Jahr findet der Museumstag an diesem Sonntag, 17. Mai statt. In Baden-Württemberg ist die Museumsdichte in Deutschland am höchsten. Was lohnt sich in Stuttgart besonders?

 

Motorsport im Mercedes-Benz Museum

Gelassenheit ist Trumpf, wenn man an diesem Sonntag den freien Eintritt in das Mercedes-Benz Museum genießen möchte. Das Warten aber lohnt sich – neben der grandiosen Sammlung und einem durchaus selbstkritischen zeitgeschichtlichen Pfad kann man zusätzlich die beliebten Roarington-Fahrsimulatoren kostenfrei nutzen. Für ein Motorsport-Erlebnis ins Museum? Das Mercedes-Benz Museum macht es möglich.

Zum Museumstag kostenlos: Rennsimulatoren im Mercedes-Benz Museum Foto: Mercedes-Benz Museum

Im Landesmuseum glänzt Württemberg

Die Schätze Württembergs? Kann man im Landesmuseum im Alten Schloss in Stuttgart bestaunen. Freier Eintritt lockt von 11 bis 17 Uhr in die Schausammlungen. Das Museumstag-Leitmotiv „Baden-Württemberg erzählt.“ nutzt das Landesmuseums-Team für ein besonderes Angebot: „Lassen Sie sich in der Schreibbude Ihre eigenen Stichworte in einen individuellen Kurztext verwandeln. Die fertigen Texte können als Andenken oder Geschenk mitgenommen werden“ – von 13 bis 16 Uhr in der Dürnitz im Erdgeschoss.

Eine Entdeckung? Das Hölzel-Haus!

Einen Spaziergang mit einem Einblick in einen besonderen Kunstdialog verbinden? Das geht im Hölzel-Haus in Stuttgart-Degerloch (Ahornstraße 22). An diesem Sonntag ist das ehemalige Wohnhaus des Avantgarde-Wegbereiters Adolf Hölzel von 11 bis 18 Uhr geöffnet, um 15 Uhr gibt es eine kostenlose Führung durch die aktuelle Ausstellung zum Werk des Züricher Malers, Zeichners und Gestalters Camille Graeser und der Entwicklung des Hölzel-Schülers zum international gefragten Vertreter der konkreten Kunst.

Geschichtsträchtige Räume bietet das Hölzel-Haus in Stuttgart Foto: Hölzel-Haus

Kindertheater in der Staatsgalerie

Tolle Kunst aus 800 Jahren, Theater für Groß und Klein sowie Mitmachaktionen? Bietet zum Museumstag die Staatsgalerie Stuttgart. Los geht es hier um 11 Uhr im Metzler-Saal (Altbau) mit dem Kindertheater-Stück „Tribal tanzt“, einer spielerischen Annäherung an Oskar Schlemmers Kult-Ensemble „Triadisches Ballett“. Wer nicht nur schöne Erinnerungen mitnehmen möchte, kann zudem im Foyer des Stirlingbaus Stofftaschen bedrucken.

Bühne der Demokratie: Heuss-Haus

Ein besonderer Ort in Stuttgart ist das Theodor Heuss-Haus am Killesberg (Feuerbacher Weg 46). Bei freiem Eintritt kann man im ehemaligen Wohnhaus von Theodor Heuss, erster Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, von 10 bis 18 Uhr in die großartigste Staatsform eintauchen – die Demokratie. Themenführungen erklären unter anderem, weshalb es in der Sammlung des Heuss-Hauses eine Erstausgabe des Tagebuchs von Anne Frank gibt und was eigentlich ein Parteienpanorama ist.

„Heavy Metal“ im Museum Ritter

Herausragende Privatsammlungen internationaler Gegenwartskunst und spannende Privatmuseen prägen die Kunstregion Stuttgart wesentlich mit. Freien Eintritt bieten zum Museumstag an diesem Sonntag unter anderen das Museum Schauwerk in Sindelfingen (mit einer Schau zu Fotokunst aus Italien) und das Museum Ritter in Waldenbuch. Dort startet mit „Heavy Metal“ eine neue Schau mit Metall-Skulpturen aus der Sammlung Ritter. Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr.

Weitere Themen

Museumstag in Stuttgart: Bei freiem Eintritt: Kunst, Heavy Metal und röhrende Motoren

Museumstag in Stuttgart Bei freiem Eintritt: Kunst, Heavy Metal und röhrende Motoren

An diesem Sonntag, 17. Mai, ist Museumstag. Viele Häuser bieten freien Eintritt. Was lohnt sich in Stuttgart besonders? Hier sind unsere Tipps
Von Nikolai B. Forstbauer
Neuer Roman von Lola Randl: Keine Klöße für den Liebhaber

Neuer Roman von Lola Randl Keine Klöße für den Liebhaber

Lola Randl schriebt in ihrem neuen Buch „Der lebende Beweis“ über die vergebliche Suche nach Glück in der Provinz.
Von Eva-Maria Manz
Eurovision Song Contest 2026: ESC in Wien – was sich Sarah Engels bei Dua Lipa abgeschaut hat

Eurovision Song Contest 2026 ESC in Wien – was sich Sarah Engels bei Dua Lipa abgeschaut hat

Wer sind die Favoriten beim Finale des 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien? Und warum wäre Sarah Engels für Deutschland mit „Fire“ fast im Schlafanzug aufgetreten?
Von Gunther Reinhardt
Konzert im Theaterhaus: Status-Quo-Frontmann Francis Rossi flucht in Stuttgart und kauft in Ulm ein

Konzert im Theaterhaus Status-Quo-Frontmann Francis Rossi flucht in Stuttgart und kauft in Ulm ein

Francis Rossi, bekannt als Frontmann der Band Status Quo, hat im Stuttgarter Theaterhaus vom Musikantenleben erzählt und Songs seiner Band gespielt.
Von Thomas Morawitzky
Morris Dancyger ist tot: Er hat über die Geschichte des Vaters Shmuel Dancyger Stuttgart verändert

Morris Dancyger ist tot Er hat über die Geschichte des Vaters Shmuel Dancyger Stuttgart verändert

Morris Dancyger hat als Kind Auschwitz überlebt und als Erwachsener spät die Geschichte seines Vaters Shmuel Dancyger mit aufgerollt. Versöhnung hieß für ihn Aufarbeitung.
Von Nikolai B. Forstbauer
Rin kommt nach Stuttgart: Rapper geht mit neuem Album auf Tour – und gibt Konzert in der Schleyerhalle

Rin kommt nach Stuttgart Rapper geht mit neuem Album auf Tour – und gibt Konzert in der Schleyerhalle

Rin geht mit seinem neuen Album „Nostalgia“ Ende des Jahres auf Tour. Wann der Rapper aus Bietigheim-Bissingen in Stuttgart auftritt.
Von Philip Kearney
Stuttgarter Drehbuchautor: Duc-Thi Bui gibt todkranken Teenies und vergessenen Punkrockerinnen eine Stimme

Stuttgarter Drehbuchautor Duc-Thi Bui gibt todkranken Teenies und vergessenen Punkrockerinnen eine Stimme

Der Stuttgarter Duc-Thi Bui gewinnt einen Drehbuchpreis nach dem anderen, glaubt ans Kollektiv und plant mit Julian Knoth von den Nerven einen Film über die erste Punkband der Welt.
Von Gunther Reinhardt
Netflix und Co. – Streamingtipps: Die 11 besten neuen Serien im Mai

Netflix und Co. – Streamingtipps Die 11 besten neuen Serien im Mai

„Stranger Things“ in der Senioren-Wohnanlage, Nicolas Cage als „Spider-Noir“ und eine brave Variante von „Heated Rivalry“: Diese Streamingserien sollten Sie im Mai nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
30 Jahre 0711 Club: „Wir waren nie Berlin – vielleicht war genau das unser Vorteil“

30 Jahre 0711 Club „Wir waren nie Berlin – vielleicht war genau das unser Vorteil“

Der Aufstieg des 0711 Clubs: Was vor 30 Jahren mit 50 Leuten im Club Prag begann, ist heute ein Imperium. Johannes Graf von Strachwitz über Mut, Visionen und die KI-Ära.
Von Anja Wasserbäch
Kunstmuseum Stuttgart: Wie sieht das Kunstmuseum Stuttgart künftig aus, Frau Direktorin Ulrike Groos?

Kunstmuseum Stuttgart Wie sieht das Kunstmuseum Stuttgart künftig aus, Frau Direktorin Ulrike Groos?

Das Kunstmuseum Stuttgart ist bis Frühjahr 2027 geschlossen. Wie läuft die Sanierung an? Welche Pläne gibt es für die Zukunft? Direktorin Ulrike Groos gibt Antworten.
Von Nikolai B. Forstbauer
Weitere Artikel zu Mercedes-Benz Museum Staatsgalerie Stuttgart
 
 