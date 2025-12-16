„Musical goes Christmas“ zeigt, was Weihnachten kann: mal fetzig, mal sentimental, mal fröhlich, mal tief berührend – und stets mit dem Blick darauf, für andere da zu sein.
16.12.2025 - 13:37 Uhr
Die schönsten Weihnachtslieder und die größten Musicalhits scheinen miteinander verwandt zu sein. Beide Genres sprechen starke Emotionen an und wurden geschaffen, Menschen zu berühren. Beide besitzen eingängige Melodien, die leicht im Gedächtnis bleiben und zum Mitsingen einladen. Und da wird dort wird ein Gemeinschaftserlebnis quer durch die Generationen erzeugt, das guttut und stärkt.