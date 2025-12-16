„Musical goes Christmas“ zeigt, was Weihnachten kann: mal fetzig, mal sentimental, mal fröhlich, mal tief berührend – und stets mit dem Blick darauf, für andere da zu sein.

Die schönsten Weihnachtslieder und die größten Musicalhits scheinen miteinander verwandt zu sein. Beide Genres sprechen starke Emotionen an und wurden geschaffen, Menschen zu berühren. Beide besitzen eingängige Melodien, die leicht im Gedächtnis bleiben und zum Mitsingen einladen. Und da wird dort wird ein Gemeinschaftserlebnis quer durch die Generationen erzeugt, das guttut und stärkt.

„Musical Goes Christmas“ ist deshalb eine schöne Tradition am spielfreien Montag vor Weihnachten im Apollo-Theater. Erneut werden an diesem Abend Spenden für das Stuttgarter Kinderhospiz gesammelt. Bisher sprach Christina Semrau vom Fundraising der Einrichtung auf der Bühne über die Arbeit an der Diemershalde. Da sie an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist und sieben Zyklen der Chemotherapie durchlaufen musste, kann sie diesmal nicht dabei sein – schickt aber Grüße aus der Ferne von ihrer Erholungsphase. Dominik Donhauser vom Hospiz vertritt sie und macht mit eindringlichen Worten deutlich, wie wichtig die Unterstützung auch für Eltern und Geschwister der schwerkranken Kinder ist. Deshalb sei man auf Spenden angewiesen.

Musicalstars verzaubern das Apollo-Theater in Stuttgart mit winterlichem Zauber

Vier der bekanntesten Stimmen der deutschen Musicalszene stehen an diesem Abend auf der Bühne: Aisata Blackman, Roberta Valentini, Karim Khawatmi und Kevin Tarte. Begleitet werden sie von der großartigen Musicalpeople-Liveband, deren neunköpfige Besetzung den Raum mit Klang füllt – mal kraftvoll, mal ganz zart. Hinter den Sängerinnen und Sängern rieselt digitaler Schnee, flackert Kaminfeuer, leuchtet winterlicher Zauber. Die LED-Wand macht das Stage-Apollo-Theater zur Weihnachtsstube, ohne Kitsch, aber mit viel Atmosphäre.

Der „schöne Max“ führt durchs Programm – dieser Mann gehört auf die Bühne!

Durch den Abend führt Maximilian Mann, den seine Kollegen einst den „schönen Max“ nannten – und er wird schnell selbst zum heimlichen Star. Der frühere Dschinni aus Disneys „Aladdin“, heute Künstlerischer Leiter von Disneys „Die Eiskönigin“, zeigt, was für ein Entertainer in ihm steckt. Mit Witz, Charme und einer großen Portion Selbstironie führt er durch das Programm, nimmt das Publikum mit, lässt es lachen – und manchmal auch schlucken. Man spürt im Saal eine leise Wehmut: Schade, dass dieser Mann derzeit vor allem hinter den Kulissen wirkt. Dieser Abend beweist eindrucksvoll, dass er auf die Bühne gehört.

Kevin Tarte zählt zu den Höhepunkten des Abends im Musical-Theater Stuttgart

Musikalisch ist „Musical goes Christmas“ eine Reise quer durch Emotionen. Von „Last Christmas“ bis „Stille Nacht“, von „Santa Claus Is Coming to Town“ bis „Winter Wonderland“ – bekannte Weihnachtslieder wechseln sich ab mit Musicalhits. Roberta Valentini singt „Let It Go“ aus der „Eiskönigin“ und lässt den Saal für einen Moment ganz still werden. Kevin Tarte, Stuttgarts Ur-Krolock in „Tanz der Vampire“, setzt mit „Unstillbare Gier“ aus „Tanz der Vampire“ einen Höhepunkt, der unter die Haut fährt. Seine für die Oper klassisch ausgebildete Stimme, die bereits bei „O Holy Night“ ihre ganze Größe entfaltet, knallt durch den randvoll besetzen Theatersaal – intensiv, klar, überwältigend.

Unter den begeisterten und jubelnden Zuschauerinnen und Zuschauern sind: Magier Thorsten Strotmann, Travestie-Lady Frl. Wommy Wonder, der frühere Metall-Arbeitgeber-Präsident Stefan Wolf (Ehemann von Kevin Tarte) sowie die Models Anni Hoyer und Nelly Sigmann.

Kevin Tarte und der Unterstufen-Chor des Fanny-Leicht-Gymnasiums. Foto: Iris Steger

Ein besonderer Gänsehautmoment entsteht in diesem Jahr durch die jüngsten Mitwirkenden: 94 Kinder vom Unterstufenchor des Fanny-Leicht-Gymnasiums stehen bei vier Liedern mit auf der Bühne. Ihre hellen, kräftigen Stimmen füllen den Raum, ihre Präsenz verleiht dem Abend eine zusätzliche Tiefe. Es ist ein Chorerlebnis der Extraklasse – und eines, das sichtbar bewegt.

Auch ein Gedenkkonzert für Michael Schüller

Doch dieser Abend kennt nicht nur Glanz, sondern auch Nachdenklichkeit. „Musical goes Christmas“ ist zugleich ein Gedenkkonzert für Michael Schüller. Der Gründer der Agentur musicalpeople und langjährige Schlagzeuger im Apollo-Theater hatte noch den Schulchor für den Auftritt gewonnen, alles vorbereitet – vor etwa zwei Monaten kam er bei einem Motorradunfall ums Leben.

Gruppenfoto mit dem Publikum. Foto: Iris Steger

Ganz im Stil von Heinz Erhardt hat Maximilam Mann immer „noch ein Gedicht“, zieht den Zuschauer Stefan als Assistenten heran und sinniert darüber, warum Stuttgart nicht auch etwas nach seinen Musicalstars benennen sollte, etwa eine Herzklinik als „Tarte Heart“. Und wie philosophisch er sein kann:

„Der Winter kommt, und es wird kalt,

auf einmal fühle ich mich alt.

Der Frühling kommt, und es wird warm –

noch immer alt, und auch noch arm.“

Fortsetzung folgt: „Musical goes Christmas“ kehrt am 14. Dezember 2026 ins Stage Apollo Theater Stuttgart zurück. Der Vorverkauf startet ab sofort. Frühbucher erhalten 20 Prozent Rabatt.