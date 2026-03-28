Bei der ersten Sing-Along-Show des Queen-Musicals „We Will Rock You“ im Palladium wird das Publikum zum Chor – laut, ohne Hemmungen und bei bester Stimmung.
28.03.2026 - 17:18 Uhr
Schon nach den ersten Takten wird klar: Diese Musicalnacht ist anders – und deutlich lockerer, aber auch wilder als sonst. Kaum erklingen die vertrauten Gitarrenriffs, steigt das Publikum in die Songs mit ein – erst zögerlich, dann immer lauter. Am Ende bricht im Saal des Stage-Palladium-Theaters die pure Ekstase aus. Im vielstimmigen Chor fällt ohnehin nicht mehr auf, wer vielleicht schief singt – solange alle Freude daran haben!