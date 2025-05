Bei den Musicals in Stuttgart liegt der Fokus ganz klar auf Disneys „Eiskönigin“, die Verkaufsrekorde einfährt. Im Schatten davon liegt die zweite Disney-Show „Tarzan“auf der anderen Straßenseite, auf der sich der legendäre Affenmensch im Sommer aus Möhringen verabschiedet. Damit es vor dem Umzug nach Hamburg noch mal aufwärts geht im Urwald, holt die Stage Entertainment ein bekanntes Fernsehgesicht nach Stuttgart.

Richy Müller, der im September 70 Jahre alt wird, übernimmt bald die Gastrolle des Schurken Clayton. Für 13 Vorstellungen vom 14. Juni bis zum 20. Juli (donnerstags, freitags, samstags und sonntags) hat der beliebte Ermittler des Stuttgarter „Tatort“-Teams zugesagt.

Lesen Sie auch

Richy Müller spielt eine harte Kampfszene in „Tarzan“

„Ich freue mich riesig, diesen Sommer in die Rolle des Clayton zu schlüpfen“, sagt Müller, „meistens kennt man mich ja in sympathischeren Rollen .“ Umso spannender sei es für ihn, „jetzt mal wieder die dunklen Seiten zu zeigen“. Als Wildjäger, der Tarzan das Leben schwer macht und sich an ihm bereichern will, sei er Teil „des beeindruckenden Triathlons aus Gesang, Schauspiel und Flugakrobatik, den meine Kolleginnen und Kollegen mit Bravour meistern – und dafür meinen größten Respekt verdienen“.

Aber auch seine Rolle habe es in sich: Das Musical sieht eine harte Kampfszene vor – Clayton kämpft gegen Tarzan – , die „absolute Präzision“ verlange. Gerade diese Mischung aus körperlicher Herausforderung und spannender Charakterarbeit mache für ihn den Reiz aus.

Das Disney-Musical „Tarzan“, das bereits in zwei Spielzeiten in Stuttgart gefeiert wurde, macht im Palladium-Theater im Herbst Platz für die Rückkehr des Queen-Musicals „We will rock you“, das am 12. Oktober seine zweite Stuttgart-Premiere feiert.