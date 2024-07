Gut 10 000 Besucher werden erwartet, wenn Schülerinnen und Schüler des Fanny-Leicht-Gymnasiums Stuttgart-Vaihingen das Musical „Atlantis“ aufführen. Ein Mammutprojekt für eine Schule, die vor allem eines erreichen will: die Schulgemeinschaft stärken.

Julia Schenkenhofer 11.07.2024 - 17:05 Uhr

Fast 300 Schüler, die ein Jahr lang proben, werkeln, tanzen und musizieren. Was dabei herauskommt, zeigt sich am Mittwoch in der Gymnastikhalle des Fanny-Leicht-Gymnasiums in Stuttgart-Vaihingen: ein mitreisender Gesang der Soloakteure und des Chors zusammen mit einem kraftvollen Spiel des Orchesters, das einen kurz vergessen lässt, dass hier gerade die Probe einer Schulaufführung stattfindet. Geprobt wird das Musical „Atlantis“, das die Geschichte des Inselstaats Atlantis um König Atlas und seine Tochter Adalena erzählt. Um diese Geschichte vom 18. bis 21. Juli auf die Bühne der Filderhalle zu bringen, proben die Schüler und Schülerinnen von Mädchenchor, Bubenchor, Großem Chor, Unterstufen- und symphonischem Orchester, Big Band und Musik-AG Jam sowie die Darstellerinnen und Darsteller vor der Aufführung jeden Vormittag – auch am Wochenende.