Romeo ist tot, Julia lebt weiter: Das Broadway-Musical „& Julia“ folgt im Oktober auf Queen in Stuttgart – mit 30 Pop-Hymnen der Nullerjahre.
02.02.2026 - 06:00 Uhr
Als das am Broadway gespielte Pop-Musical „& Julia“ mit Hits von Britney Spears, Katy Perry und den Backstreet Boy im Herbst 2024 in Hamburg gestartet ist, wusste das deutsche Publikum nur wenig darüber. Doch aus dem zuvor unbekannten Stück wurde ein Überraschungserfolg mit einer halben Million Zuschauer, die bis zur letzten Aufführung am vergangenen Samstag gekommen sind. Die Mund-zu-Mund-Propaganda war das beste Werbemittel. Die Jukebox-Show habe mit einer neuen Erzählweise eine jüngere Zielgruppe angelockt, heißt es bei der Stage-Entertainment.