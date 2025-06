Einst aus Frankreich herübergeschwappt, locken die Straßenmusikfeste am längsten Tag des Jahres auch im Remstal. Gefeiert wird am Samstag gleich doppelt: in Fellbach und Weinstadt.

Dirk Herrmann 17.06.2025 - 11:20 Uhr

Sie nahm, so lautet die Legende, ihren Anfang vor mehr als 40 Jahren in Frankreich, genauer: 1982 bei einem Straßenfest in Paris. Inzwischen gibt es die Tradition dieses größten Musikfestivals weltweit: Die Fête de la Musique bringt mittlerweile auf allen Kontinenten am längsten Tag des Jahres Musik in die Gassen vieler Städte. Im Remstal mit dabei sind am Samstag, 21. Juni, Fellbach und Weinstadt.