Musik in Marbach am Neckar

Beim Herbstkonzert der Marbacher Sinfonia bekam Theresa Bogisch viel Beifall für ihr gekonntes Harfenspiel. Aufgeführt wurden Werke von Boieldieu und Beethoven

Arnd Bäucker 25.11.2024 - 14:55 Uhr

Das Marbacher Liebhaberorchester Sinfonia ist mit dem Herbstkonzert seinem Anspruch wieder einmal gerecht geworden: Dem Anspruch, hochkarätige Musik in exzellenter Qualität aufzuführen. In der Stadthalle freuten sich am Sonntag mehrere hundert Zuhörer über schwungvolle, auch fröhliche Musik von Francois-Adrien Boieldieu und Ludwig van Beethoven. Die 43 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Benedikt Engel begeisterten durch einen starken Auftritt.