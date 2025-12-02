 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. „Mit Musik erreichen wir alle“ – Musiker begeistert Kinder

Musik in Stuttgarter Kitas „Mit Musik erreichen wir alle“ – Musiker begeistert Kinder

Musik in Stuttgarter Kitas: „Mit Musik erreichen wir alle“ – Musiker begeistert Kinder
1
Profimusiker besuchen durch die Initiative „Kleine Leute – Große Töne“ Kitas in Stuttgart und stellen dort verschiedene Instrumente wie Geige, Bratsche, Horn, Klarinette und Fagott vor. Foto: IMAGO/Depositphotos

Der Musiker Alexander Cazzanelli bringt Kindern in Stuttgarter Kitas spielerisch klassische Musik näher. Doch das Projekt steht vor einer großen Herausforderung.

Wenn Alexander Cazzanelli einen Kindergarten besucht, wird es laut und lustig. Die Kinder dürfen dann selbst in ein Horn pusten, die Tasten drücken, die Vibration einer Stimmgabel mit dem Finger fühlen und tanzen und singen.

 

Normalerweise steht Cazzanelli als tiefer Hornist der Stuttgarter Philharmoniker im Frack auf der großen Bühne. Doch sein ehrenamtliches Engagement führt ihn in Kitas, wo er Kindern auf ungezwungene und spielerische Weise Musik näher bringt. Genau diesen Kontrast möchte Cazzanelli überwinden. Für ihn ist klassische Musik nicht nur Hochkultur und ernste Disziplin, sondern auch eine Kunstform, die allen Alters- und Gesellschaftsschichten zugänglich sein sollte.

Kleine Leute – Große Töne

Sein Ehrenamt betreibt er im Rahmen der Initiative „Kleine Leute – Große Töne“ der Kinderstiftung Stuttgart. Die Stiftung wählt Musiker für Kindergartenbesuche aus, die dort ihre Instrumente vorstellen und so die Erzieher bei der musischen Früherziehung unterstützten. Cazzanelli erzählt bei seinen 30- bis 40-minütigen Besuchen die Geschichte des Horns, zeigt den Kindern verschiedene Horninstrumente, lässt sie seine Musik durch ihren Tanz bestimmen und klärt viele Fragen mit ihnen, wie: Was ist ein Orchester? Wie entstehen Töne? Oder: Was macht ein Komponist? „Meine Besuche sollen kein einseitiger Frontalunterricht sein“, sagt Cazzanelli. Wichtig sei ihm, dass die Kinder auch die Möglichkeit haben, sich zu bewegen, zu singen und die Instrumente anzufassen. Er sehe sich nicht in der Aufgabe, die Kinder zu belehren, sondern sie für die Musik zu begeistern, sagt Cazzanelli. „Mir macht die Arbeit mit den Kindern große Freude“, sagt der vierfache Vater. Deshalb ist er jede Saison 15 bis 20 Mal in Kitas in ganz Stuttgart unterwegs.

Musik für benachteiligte Kinder in Stuttgarter Kitas

Aktuell unterstützt das Programm 24 Einrichtungen mit insgesamt 276 Kindern. Gemeinsam mit dem Jugendamt wählt die Kinderstiftung Stuttgart die Einrichtungen aus. Dabei handelt es sich größtenteils um städtische Kitas in belasteten Sozialräumen. Ziel ist es, benachteiligten Kindern aus sozial schwächeren Verhältnissen die Chance zu geben, einen Zugang zur Musik zu finden. Dabei arbeitet die Organisatorin der Initiative, Andrea Mentrup, im engen Austausch mit den Pädagogen, um ein passendes Programm für die jeweiligen Gruppen zu erstellen.

Das Programm zur musikalischen Früherziehung umfasst verschiedene Stationen. Neben den Besuchen in den Kitas gibt es eine Hausrallye im Gustav-Siegle-Haus, bei der die Kinder nach den Musikern suchen, die sich in verschiedenen Räumen befinden und ihre Instrumente spielen. Darüber hinaus werden Mitmachkonzerte an der Internationalen Bachakademie Stuttgart, sowie Kita-Jahresabschluss-Konzerte organisiert, an denen auch die Eltern teilnehmen dürfen.

Alexander Cazzanelli (links) engagiert sich ehrenamtlich bei „Kleine Leute – Große Töne“, Andrea Mentrup (rechts) organisiert die Initiative. Foto: Stuttgarter Kinderstiftung/Valerie Hammacher; Fotofabrik Stuttgart

„Die Kinder haben oft Sprachbarrieren und können sich nicht unterhalten. Aber wenn sie die Veranstaltungen verlassen, strahlen sie alle, singen zusammen, lachen miteinander. Es gibt für mich keine schönere Beschäftigung als dieses Projekt“, sagt Mentrup, die selbst Klavier unterrichtet und seit vielen Jahren in der Musikszene Stuttgart aktiv ist. Oft beobachtet sie, dass Kinder, die zu Beginn ängstlich einen Konzertsaal betreten, später freudestrahlend und lachend aus dem Saal stürmen. Auf dem Rückweg zur Kita singen sie dann die neu gelernten Lieder. „Mit Musik erreichen wir alle, egal welche Sprache sie sprechen,“ so Mentrup.

Unsere Empfehlung für Sie

Dauer-Thema Hausaufgaben: Warum Kinder die Lust am Lernen verlieren

Dauer-Thema Hausaufgaben Warum Kinder die Lust am Lernen verlieren

In vielen Familien kippt regelmäßig die Stimmung, wenn es ums Vokabellernen oder um die Mathe-Hausaufgaben geht. Dabei lernen Kinder von Natur aus eigentlich gern. Was läuft da schief?

Doch obwohl das Projekt eine so positive Resonanz bekommt, steht es vor großen Herausforderungen: Zu wenige Musiker engagieren sich ehrenamtlich. „Dabei würden wir gerne unser Programm ausbauen und mehr Kitas mit aufnehmen“, erklärt Mentrup. Für die Erzieher sei es eine willkommene Auflockerung des Kita-Alltags und wichtig, weil aufgrund des großen Personalmangels Ausflüge immer schwerer umzusetzen seien. Um sich selbst zu engagieren, braucht es kein abgeschlossenes Musikstudium. Studierende und leidenschaftliche Hobbymusiker sind genauso willkommen wie Profimusiker in der Rente. Wichtig ist die Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und die Fähigkeit, ihnen das eigene Instrument auf spielerische Art und Weise näherzubringen. Interessierte können sich über die Website der Stuttgarter Kinderstiftung für „Kleine Leute – Große Töne“ bewerben.

Weitere Themen

Musik in Stuttgarter Kitas: „Mit Musik erreichen wir alle“ – Musiker begeistert Kinder

Musik in Stuttgarter Kitas „Mit Musik erreichen wir alle“ – Musiker begeistert Kinder

Der Musiker Alexander Cazzanelli bringt Kindern in Stuttgarter Kitas spielerisch klassische Musik näher. Doch das Projekt steht vor einer großen Herausforderung.
Von Jovanna Imalski
Geheimkonzert in Stuttgart: Kraftklub spielen in Stuttgarter Tattoo-Studio – inklusive bleibender Erinnerung

Geheimkonzert in Stuttgart Kraftklub spielen in Stuttgarter Tattoo-Studio – inklusive bleibender Erinnerung

Die Band Kraftklub hat auf ihrer Promo-Tour Halt in einem Stuttgarter Tattoo-Studio gemacht – inklusive Erinnerungen, die unter die Haut gehen. So hat das Studio-Team den Besuch erlebt.
Von Nina Scheffel und Julia Paasch (Video)
Förderung in Stuttgart: „So geht man nicht miteinander um“ – Streit über Energie-Zuschuss in Stuttgart

Förderung in Stuttgart „So geht man nicht miteinander um“ – Streit über Energie-Zuschuss in Stuttgart

Der Streit um eine neue Förderung der Stadt ist eskaliert und vor Gericht gelandet. Energieberater werfen dem Energieberatungszentrum in Stuttgart Wettbewerbsverzerrung vor.
Von Judith A. Sägesser
Ausbildung im Zoo Stuttgart: Fünf Stellen für 200 Bewerber – so wird man Tierpfleger in der Wilhelma

Ausbildung im Zoo Stuttgart Fünf Stellen für 200 Bewerber – so wird man Tierpfleger in der Wilhelma

Die Stuttgarter Wilhelma bildet jährlich fünf Zootierpfleger aus. Der Ausbildungsleiter Jürgen Mayer freut sich über die hohe Nachfrage. Für ihn ist es sein Traumberuf. Warum?
Von Iris Frey
Fahrplan in Baden-Württemberg: Fahrplanwechsel steht bevor – das ändert sich rund um Stuttgart im Nahverkehr

Fahrplan in Baden-Württemberg Fahrplanwechsel steht bevor – das ändert sich rund um Stuttgart im Nahverkehr

Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat seine Übersicht für den Fahrplanwechsel am 14. Dezember präsentiert. Was das für Stuttgart und die Region bedeutet.
Von Andreas Geldner
Stuttgart-Sillenbuch: Aggressiver Hundebesitzer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Sillenbuch Aggressiver Hundebesitzer vorläufig festgenommen

Beim Versuch, einen mutmaßlich misshandelten Hund zu sichern, wurden Beamte in Sillenbuch beleidigt und angegriffen. Der Besitzer wurde in Gewahrsam genommen.
Von mmf
Stuttgart-Wetter: Der November-Blues und eiskalte Nächte

Stuttgart-Wetter Der November-Blues und eiskalte Nächte

Gefühlt war der November eine meteorologische Zumutung. In der Statistik findet sich das aber nur bedingt wieder. Und der Kälterekord am 23. brachte immerhin frühen Eiswein.
Von Jürgen Löhle
Reisestipendium als Sprungbrett - Bewerbung läuft bis 15.2.

800 Euro für junge Leute Reisestipendium als Sprungbrett - Bewerbung läuft bis 15.2.

800 Euro für eine Reise nach dem Abi, einfach so? Eine 21-jährige Stuttgarterin erzählt, wie sie mit einem Stipendium eine Solo-Reise gemacht hat, die ihr Leben verändert hat.
Von Florian Gann
Aktion Hilfe für den Nachbarn: Beinahe-Unfall mit der Stadtbahn und zwei gestohlene Brillen

Aktion Hilfe für den Nachbarn Beinahe-Unfall mit der Stadtbahn und zwei gestohlene Brillen

Durch ein Missgeschick verlor Herr K. seine Tasche mit seinen Brillen und einem neuen Handy in der Stadtbahn. Jetzt braucht er dringend Ersatz für die verloren gegangenen Brillen.
Von Sybille Neth
Stuttgarter Aids-Hilfe: Licht-Riese setzt Zeichen: Spektakuläre Aktion zum Welt-Aids-Tag am Schlossplatz

Stuttgarter Aids-Hilfe Licht-Riese setzt Zeichen: Spektakuläre Aktion zum Welt-Aids-Tag am Schlossplatz

Eine riesige Licht-Figur ist am Montagabend über den Schlossplatz marschiert. Die Botschaft am Welt-Aids-Tag: mehr Sichtbarkeit für Betroffene schaffen und Aufklärungsarbeit fördern.
Von Nina Scheffel
Weitere Artikel zu Stuttgart Klassische Musik Musik Familie Kita Kindergarten
 
 