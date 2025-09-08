Nationalhymnen sind feierliche Lobegesänge eines Staates. Sie verraten einiges über ihre Länder und sind nicht zufällig verteilt, wie Forscher herausgefunden haben.
Der Linken-Politiker Bodo Ramelow hatte sich jüngst dafür ausgesprochen, über die deutsche Nationalhymne abzustimmen. Er würde „gerne die Kinderhymne von Bertolt Brecht zur Abstimmung stellen“. „Die Kinderhymne hat einen wunderbaren Text. Über die Passage, dass ein besseres Deutschland blühe, könnten wir Zugang zu einer gesamtdeutschen Hymne finden, die wir alle zusammen mit Freude singen könnten.“