Die künstlerischen Interessen sind unvereinbar: Stuttgarter Ballett und Mikhail Agrest brechen den Versuch einer Versöhnung ab. Was bedeutet das für die neue Saison?

Andrea Kachelrieß 16.05.2025 - 15:54 Uhr

Diese Personalie überschattete den Ausblick auf die neue Saison, den Intendant Tamas Detrich an diesem Freitag in der Cranko-Schule gab: Das Stuttgarter Ballett trennt sich endgültig von Musikdirektor Mikhail Agrest, sein Name taucht nicht mehr in der Kompanieliste für die Spielzeit 2025/26 auf. Aus Ensemble und Publikum waren immer wieder Beschwerden laut geworden über Mikhail Agrests nicht unbedingt tanzaffine Tempowahl, die bereits 2021 zu einem Proben-Eklat und einer ersten, später arbeitsgerichtlich gestoppten Trennung geführt hatten.