Mit ihren Projekten „Voll unser Ding“ und „Singende Grundschule“ stehen die Musikschule Wernau und die Jugendmusikschule Aichwald auf der Shortlist für den Musikschulpreis.

Unter dem Motto „Verankert und vernetzt – Musikschule wirkt“ geht der Musikschulpreis Baden-Württemberg in seine 2026er-Runde. Mit dabei ist das Keyboardklassenprojekt „Pop und Rock – Voll unser Ding“, das seit einiger Zeit an der Musikschule läuft – und es auf die sogenannte Shortlist des Publikumspreises geschafft hat. Das Angebot, das die Wernauer Musikschule in Kooperation mit der örtlichen Realschule durchführt, hat die Wettbewerbsjury offensichtlich überzeugt, sodass es für die Final-Qualifikation gereicht hat. Um diese zu gewinnen, benötigt die Musikschule Wernau 2500 Stimmen, die durch ein Online-Voting zusammenkommen sollen.

10.000 Euro winken dem Gewinner „Den möglichen Gewinn in Höhe von 10 000 Euro würden wir direkt für unsere Schülerinnen und Schüler einsetzen. Wir haben Ideen, wie wir Kinder aus einkommensschwachen Familien unterstützen können, sodass das Geld genau dort ankommt, wo es am dringendsten benötigt wird“, sagt Martl Jäckel, die neue Leiterin der Musikschule. Aus ihrer Sicht wäre damit „ganz direkt für mehr Bildungsgerechtigkeit gesorgt“ und die Türen stünden auch Kindern aus sozial benachteiligten Familien offen.

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Doch bevor das Geld ausgegeben werden kann, muss der Musikschulpreis Baden-Württemberg erst mal gewonnen werden. Dafür zählt jede Stimme, die aus Jäckels Sicht, „gerne auch von außerhalb der Stadtgrenzen kommen kann“. Umfangreiche Hilfe werde in jedem Fall benötigt, da auch große Musikschulen für den Publikumspreis nominiert worden seien, fügt sie hinzu.

2500 Stimmen plus x sind das Ziel

„2500 Stimmen sind schon ganz schön viel, aber gemeinsam mit den Menschen aus dem Landkreis Esslingen können wir das Unmögliche möglich machen“, hofft Jäckel und appelliert, für die Musikschule Wernau abzustimmen, „um barrierefrei allen Kindern den Musikschulunterricht zu ermöglichen“.

Dieses Ziel hat auch die Jugendmusikschule Aichwald mir ihrem Projekt „Auf dem Weg zur singenden Gemeinde –10 Jahre Singende Grundschule Aichwald“. Mit diesem wird jedes Grundschulkind erreicht – und ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer obendrein kostenlos. Durch die Kooperation, die in den normalen Grundschulalltag integriert ist, entsteht zudem ein regelmäßiger Austausch, der Synergieeffekte für beide Seiten mit sich bringt. Obendrein haben die Kinder, unabhängig davon, welche Voraussetzungen sie mitbringen, die Möglichkeit, sich bei schulischen Auftritten auszuprobieren und ihr Können zu zeigen.

Das Voting für den Landesmusikschulpreis lauft noch bis zum 11. Mai, 12 Uhr. Unter dem Link: www.musikschulpreis-bw.de/abstimmung ist die Online-Wahl möglich.