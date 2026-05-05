Mit ihren Projekten „Voll unser Ding“ und „Singende Grundschule“ stehen die Musikschule Wernau und die Jugendmusikschule Aichwald auf der Shortlist für den Musikschulpreis.
Unter dem Motto „Verankert und vernetzt – Musikschule wirkt“ geht der Musikschulpreis Baden-Württemberg in seine 2026er-Runde. Mit dabei ist das Keyboardklassenprojekt „Pop und Rock – Voll unser Ding“, das seit einiger Zeit an der Musikschule läuft – und es auf die sogenannte Shortlist des Publikumspreises geschafft hat. Das Angebot, das die Wernauer Musikschule in Kooperation mit der örtlichen Realschule durchführt, hat die Wettbewerbsjury offensichtlich überzeugt, sodass es für die Final-Qualifikation gereicht hat. Um diese zu gewinnen, benötigt die Musikschule Wernau 2500 Stimmen, die durch ein Online-Voting zusammenkommen sollen.