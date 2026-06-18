Musikverein geht viral Nach Hobby Dogging kommt jetzt die Blasmusik ohne Blasinstrument
Ob Springreiten ohne Pferd oder Gassi ohne Hund – skurrile Hobbys sind im Kommen. Der Musikverein aus Zimmern unter der Burg liefert die neueste Version.
Ob Springreiten ohne Pferd oder Gassi ohne Hund – skurrile Hobbys sind im Kommen. Der Musikverein aus Zimmern unter der Burg liefert die neueste Version.
Rammdaggada, rammdaggada, wusch, wusch, wusch: So hat der Fürstenbergmarsch, aufgeführt vom Musikverein Zimmern unter der Burg, wohl noch nie geklungen. Doch die Musiker aus dem kleinen Dörfchen bei Schömberg im Zollernalbkreis liegen zweifelsohne im Trend. Hobby Horsing – Springreiten und Dressur auf einem Steckenpferd – erfreut sich bei Kindern wie Erwachsenen steigender Beliebtheit. Hobby Dogging – also das Gassigehen mit Leine, aber ohne Hund – ist ebenfalls im Kommen. Da war es zum gemeinsamen Musizieren ohne Instrument nur noch ein kleiner Schritt.