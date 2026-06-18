 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Nach Hobby Dogging kommt jetzt die Blasmusik ohne Blasinstrument

Musikverein geht viral Nach Hobby Dogging kommt jetzt die Blasmusik ohne Blasinstrument

Musikverein geht viral: Nach Hobby Dogging kommt jetzt die Blasmusik ohne Blasinstrument
1
Die Musiker vom Musikverein Zimmern unter der Burg haben durchaus auch Instrumente. Aber sie können auch ohne. Foto: privat

Ob Springreiten ohne Pferd oder Gassi ohne Hund – skurrile Hobbys sind im Kommen. Der Musikverein aus Zimmern unter der Burg liefert die neueste Version.

Baden-Württemberg: Eberhard Wein (kew)

Rammdaggada, rammdaggada, wusch, wusch, wusch: So hat der Fürstenbergmarsch, aufgeführt vom Musikverein Zimmern unter der Burg, wohl noch nie geklungen. Doch die Musiker aus dem kleinen Dörfchen bei Schömberg im Zollernalbkreis liegen zweifelsohne im Trend. Hobby Horsing – Springreiten und Dressur auf einem Steckenpferd – erfreut sich bei Kindern wie Erwachsenen steigender Beliebtheit. Hobby Dogging – also das Gassigehen mit Leine, aber ohne Hund – ist ebenfalls im Kommen. Da war es zum gemeinsamen Musizieren ohne Instrument nur noch ein kleiner Schritt.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Hobby Horsing in Maichingen: Trainerin Alexandra Keller: „Wenn einer blöd kommt, sage ich: Mitmachen!“

Hobby Horsing in Maichingen Trainerin Alexandra Keller: „Wenn einer blöd kommt, sage ich: Mitmachen!“

Seit einem guten Jahr bietet der GSV Maichingen Hobby Horsing an. Nun steht das erste Turnier kurz vor der Tür. Wir haben beim Training vorbeigeschaut.

„Hobby Musikvereining“ hat die Kapelle ihren neuesten Sport etwas ungelenk überschrieben. Doch wer schon einmal Luftgitarre gespielt hat, weiß, wie viel Freude solche Trockenübungen machen können. Die Idee war an Fronleichnam, dem Herrgottstag, entstanden. Morgens zieht der Verein zur Tagwacht durch den Ort, später beteiligt er sich an der Prozession. Dazwischen ist Zeit für ein gemeinsames Frühstück beim Vereinsvorsitzenden – und offenbar auch für kuriose Aktionen.

Das Video geht viral

Das Video von dem Marsch in voller Montur und in Formation, aber eben ohne Instrumente ging mittlerweile viral. Es gab Zehntausende Klicks. „Das hatten wir noch nie“, sagt der Vereinschef Sebastian Stutz. Es sei gar nicht so einfach gewesen, die jeweils eigene Stimme zu halten – und dabei nicht laut losbrüllen zu müssen. Alle Musiker in dem Video tun so, als hätten sie ihr Instrument in der Hand. Bei Stutz ist es die Zugposaune.

Dabei haben sie in Zimmern, wo 60 der 450 Einwohner im Blasorchester spielen, keineswegs nur Unsinn im Kopf. Sie sind auch richtig gute Musiker. Wenige Tage vor dem Dreh holten sie beim Wertungsspiel im Kreis Biberach in der Oberstufe die höchste Punktzahl. Insofern wäre es schade, wenn sie komplett auf Luftinstrumente umsteigen würden.

Einen Überraschungsauftritt beim nächsten Jahreskonzert schließt der Vereinschef nicht aus. Der Vorschlag, bei Umzügen die Instrumente künftig öfter wegzulassen, könnte noch zu Diskussionen führen. Da haben Piccolo und Tuba ganz unterschiedliche Perspektiven.

Weitere Themen

Bruchsal: Obduktion nach Tod von Ehepaar: Schusswaffe im Spiel

Bruchsal Obduktion nach Tod von Ehepaar: Schusswaffe im Spiel

Ein Ehepaar wurde tot in Bruchsal gefunden, nun liegt das Obduktionsergebnis vor: Beide starben durch Schüsse. Dass eine dritte Person beteiligt war, wird bisher ausgeschlossen.
FDP im Europaparlament: Der letzte FDP-Abgeordnete

FDP im Europaparlament Der letzte FDP-Abgeordnete

Andreas Glück ist der letzte Parlamentarier, den die FDP im Südwesten noch hat. Nun will der Europapolitiker im Land mitmischen.
Von Theo Westermann
Vermisstensuche erfolgreich: Kind weg - Vermisst in Tübingen, gefunden in Stuttgart

Vermisstensuche erfolgreich Kind weg - Vermisst in Tübingen, gefunden in Stuttgart

Ein Junge verschwindet aus Tübingen, die Polizei sucht mit Hochdruck nach ihm. Tatsächlich ist der Junge da schon in sicheren Händen. Erst am nächsten Morgen wird das Rätsel gelöst.
Musikverein geht viral: Nach Hobby Dogging kommt jetzt die Blasmusik ohne Blasinstrument

Musikverein geht viral Nach Hobby Dogging kommt jetzt die Blasmusik ohne Blasinstrument

Ob Springreiten ohne Pferd oder Gassi ohne Hund – skurrile Hobbys sind im Kommen. Der Musikverein aus Zimmern unter der Burg liefert die neueste Version.
Von Eberhard Wein
Wirtschaftsministerin: Mehr Frauen sollen in Vollzeitjobs

Wirtschaftsministerin Mehr Frauen sollen in Vollzeitjobs

Lange stand die CDU für die traditionelle Rolle der Frau. Doch die Wirtschaft benötigt Fachkräfte. Jetzt kommt der Kurswechsel.
Von Reiner Ruf
Hitzewelle im Südwesten: Wann in Baden-Württemberg Tropennächte drohen

Hitzewelle im Südwesten Wann in Baden-Württemberg Tropennächte drohen

Schlaflose Nächte wegen der Hitzewelle? Teils sollen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. Was der Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.
Festival: So bereitet sich das Southside-Festival auf die Hitze vor

Festival So bereitet sich das Southside-Festival auf die Hitze vor

Schattenplätze, kostenlose Wasserspender und Sonnenschutz: Wie das Southside-Festival den erwarteten 60.000 Gästen die heißen Tage angenehmer machen will.
Hauseinsturz durch gefräßige Ameisen? „Sie knabbern sich ihren Weg frei“

Invasive Arten in Baden-Württemberg Ameisen in der Wohnung – „Manchmal reicht es, sie zu verscheuchen“

Bei einem Stuttgarter Baumarkt werden invasive Ameisen gefunden. In Esslingen bilden sie eine Superkolonie. Was man selbst tun kann, und wann man Hilfe braucht.
Von Judith A. Sägesser
Wetter in BW: Unwetter mit bis zu 3 cm Hagel drohen

Wetter in Baden-Württemberg Erneut Unwetter mit 3 cm Hagel möglich

In Baden-Württemberg wird es am Donnerstag und Freitag heiß. Gleichzeitig steigt zum Ende der Woche wieder die Gefahr kräftiger Gewitter.
Von Lukas Böhl
Wetter in Baden-Württemberg: Hitze breitet sich im Süden aus – fast 33 Grad in Südbaden

Wetter in Baden-Württemberg Hitze breitet sich im Süden aus – fast 33 Grad in Südbaden

Nach durchwachsenen Tagen mit Regen und Schauern zeigt sich der Sommer nun von seiner sonnigen Seite. Mancherorts klettern die Temperaturen auf deutlich über 30 Grad.
Weitere Artikel zu Musikverein Blasmusik Zollernalbkreis Video
 
 