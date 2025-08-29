Beim Aufräumen unter einem Steg in Filderstadt werden Leichenteile gefunden. Die Anwohner hatten den Gestank offenbar schon länger wahrgenommen.
29.08.2025 - 13:26 Uhr
Nach dem Leichenfund in einem Koffer unter einem Fußgängersteg im Wohngebiet Bonlanden-Nord berichten Anwohner davon, dass es dort – unweit eines Kinderspielplatzes – schon seit Wochen penetrant gerochen habe. Ihre beiden Hunde, die Chihuahuas Bella und Gismo, hätten schon seit mindestens zwei oder drei Wochen immer sehr aufgeregt geschnüffelt, wenn sie über den Steg gelaufen seien, berichtet Petra Hanke am Freitag. Dann habe sie es auch gerochen. Die 62-jährige Angestellte wohnt nur zwei Häuser entfernt von dem Steg. „Es stank süßlich und sehr unangenehm“, sagt Hanke.