Jazztage in Weinstadt Eine berührende und tiefgehende Musik

Die „Weinstadt Jazztage“ gehen am 6. März an den Start. Mit dabei ist Pascal Blenke. Der aufstrebende Jungmusiker gilt als Geheimtipp in der Szene. Als „ehrlich, direkt und persönlich“ sieht Blenke seine Texte – und als Gegenpol zu Social Media.