Mutter über Alkoholismus: „Ich dachte, ich überlebe das nicht“

Für Sarah Krämer (Name geändert) bedeutete der Lockdown vor allem: Stress. Es fiel ihr schwer, den Alltag mit Homeoffice, Haushalt und Kindern zu organisieren. „Besonders für arbeitende Mütter war die Pandemiezeit eine Herausforderung“, sagt die Sekretärin, die anonym bleiben möchte.

Um der Belastung gerecht zu werden, trank sie nachmittags eine Weißweinschorle. „Das war immer meine Ausrede. Es ist doch nur eine Schorle, ich mische sie ja mit Wasser“, sagt die 46-Jährige. Doch es blieb nie bei einem Glas. Kurz nach Beginn des Lockdowns trank sie eine Flasche Wein pro Tag. „Ich dachte mir: Ich habe mir das verdient. Ich arbeite, kümmere mich um den Haushalt und die Kinder. Da darf ich mir auch mal etwas gönnen.“ Für sie sei der Alkohol zu einem Anker während des Lockdowns geworden.

„Das Homeoffice hat meine Sucht befeuert“

Doch je mehr sie trank, umso mehr verlor sie die Kontrolle. „Ich schaffte es morgens kaum aus dem Bett“, erinnert sie sich. Auch ihre beiden Kinder haben unter ihrem Alkoholkonsum gelitten. „Meine heute neunjährige Tochter ging damals noch in den Kindergarten. Die Bringzeit von 8.30 Uhr haben wir oft verpasst.“ Ihr mittlerweile 15-jähriger Sohn musste durch ihre Sucht schnell lernen, selbstständig zu sein. „Abends legte ich ihm Löffel und Schüssel hin, morgens machte er sich sein Müsli, weil ich nicht aufstehen konnte.“

Lange Zeit wollte sie nicht wahrhaben, dass sie ein Problem hat. „Sobald ich am Schreibtisch saß, ging es wieder.“ Während des Lockdowns hat sie 25 Stunden pro Woche gearbeitet. Im Büro wäre es aufgefallen, hätte sie tagsüber getrunken oder zu lange geschlafen. Zu Hause jedoch blieb ihr Trinkverhalten lange unbemerkt. „Das Homeoffice hat meine Sucht befeuert“, sagt sie.

Aber bereits vor dem Lockdown hatte Krämer ein Alkoholproblem. „Ich habe sehr früh mit dem Trinken angefangen. “ Im Alter von 14 Jahren erlitt sie ihre erste Alkoholvergiftung. Bis sie 30 Jahre alt war, hatte sie mehrere klinische Aufenthalte hinter sich. Immer nur über Nacht zur Beobachtung. Danach war sie bis zu einem Jahr lang trocken. „Ich wollte mir selbst und meiner Familie beweisen, dass ich kein Problem habe.“

Verabredungen enden im Krankenhaus

Einmal im Jahr hatte sie einen großen Absturz. So auch nach ihrer Trennung vor acht Jahren. „Das war eine schwierige Zeit für mich.“ Sie machte eine Therapie. Während ihre Kinder die Hälfte der Ferien bei ihrem Vater verbrachten, verabredete sie sich mit Freunden. Doch die Abende endeten wiederholt in einem Absturz. „Du planst so etwas nicht. Du willst nur ausgehen und feiern. Doch am Ende landest du doch wieder im Krankenhaus.“

Ihre drei Schwestern, Eltern und Freunde zeigten sich besorgt und sprachen sie auf ihren problematischen Alkoholkonsum an. Sie reagierte wütend. „Ich fühlte mich angegriffen. Nur weil ich geschieden und Mutter bin, darf ich jetzt nicht mehr feiern gehen?“

Ihre Therapeutin, zu der sie drei Jahre lang ging, bestärkte sie in ihrer Denkweise. „Sie sagte zu mir: Wie spießig sind die denn? Trinken die denn nie über den Durst?“ Heute sei sie schockiert über deren Worte.

Ihre beiden Kinder seien eine große Stütze, auch im Haushalt. „Eines Tages sagte mein Sohn beim Wegbringen des Mülls: Mama, kannst du bitte mal weniger trinken? Das Altglas ist schon wieder voll“, erinnert sie sich. Das war ein paar Monate vor ihrem letzten Absturz.

Alkohol ist akzeptiert, Abhängigkeit nicht

Alkohol gehört neben Nikotin zu den häufigsten Suchtmitteln in Deutschland. Im Jahr 2024 konsumierten 8,6 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland riskante Mengen Alkohol. Das geht aus dem Epidemiologischen Suchtsurvey (ESA 2024) hervor. 1,7 Millionen Menschen erfüllten die medizinischen Kriterien für einen Alkoholmissbrauch, 2,2 Millionen die einer Abhängigkeit.

Peter Heepe, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Nürnberg, ist oberärztlicher Leiter des Qualifizierten Alkoholentzugs am Krankenhaus Altdorf. Er sieht in der Verharmlosung von Alkohol eine große Gefahr. „Der Genuss von alkoholischen Getränken ist in unserer Gesellschaft kulturell akzeptiert und bei bestimmten geselligen Anlässen wie Geburtstagen, Jahreswechseln, Jubiläen oft eine Selbstverständlichkeit“, sagt Heepe.

Dabei bestehe die Erwartung, den Alkoholkonsum jederzeit kontrollieren zu können. „Die Alkoholkrankheit hingegen, die unter anderem gerade durch den Verlust dieser Kontrolle gekennzeichnet ist, wird stigmatisiert.“ Sie werde häufig gar nicht als Krankheit wahrgenommen, sondern mit negativen persönlichen Eigenschaften wie Willensschwäche oder Haltlosigkeit belegt.

Die Unterscheidung eines unbedenklichen Alkoholkonsums von einem problematischen sei nicht immer einfach. „Grundsätzlich ist Vorsicht geboten, wenn der Konsum nicht mehr ausschließlich dem Genuss dient, sondern eine andere Funktion übernimmt“, sagt Heepe. Das könne sein, nach einem anstrengenden Tag abzuschalten, zur Ruhe zu kommen oder nicht mehr über Probleme nachdenken zu müssen.

Die Situation habe sich für viele während Corona verschlechtert. Heepe: „Die Einschränkungen in der Versorgung in Kombination mit der sozialen Isolation führten insbesondere bei vielen schon zuvor gefährdeten Menschen zu einer Zunahme des Alkoholkonsums, wie verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen zeigten.

Anonyme Alkoholiker bringen die Wende

Krämers letzter Absturz war Weihnachten 2021. Die erste Ferienwoche waren die Kinder bei ihrem Vater. „Ich war allein. Meine drei Schwestern feierten mit ihren Familien, und zu meinen Eltern wollte ich nicht.“ Also schloss sie sich mit einer Freundin zusammen, die gerade eine Trennung durchmachte. Doch der Abend endete in einem Absturz, der schlimmer war als die vielen zuvor. „Ich dachte, ich überlebe das nicht.“

Sie wusste, dass sie etwas ändern muss, und erinnerte sich an eine Begegnung auf einem Schulfest ihres Sohnes einige Jahre zuvor. Dort hatte ihr eine Mutter erzählt, dass sie eine trockene Alkoholikerin ist. „Ich war damals total beeindruckt und dachte mir noch: Das könnte ich nicht. Ich brauche Alkohol in meinem Leben.“ Nach ihrem letzten Absturz beschloss sie, die Frau anzurufen. „Beim Telefonieren kamen mir die Tränen.“

Sie verabredeten sich und gingen zu einem Treffen der Anonymen Alkoholiker, kurz AA. Inmitten des kleinen Raums stand ein großer quadratischer Tisch, auf dem eine Kerze hell leuchtete. Drum herum waren zehn Stühle. Vier Frauen und sechs Männer allen Alters saßen dort. „Ich fühlte mich sofort aufgehoben und gehalten.“

„Wenn du den Alkohol loslässt, bist du wieder du selbst“

Seit knapp vier Jahren geht sie zu den Treffen. Seitdem habe sie keinen Tropfen Alkohol angerührt. „Die ersten 90 Tage waren die schwersten.“ Die Meetings helfen auch gegen Einsamkeit. „Es gibt verschiedene Untergruppen, in denen zum Beispiel nur Frauen sind. Dadurch kann man sich über Sorgen und Erfahrungen austauschen und fühlt sich verstanden.“ Jedem neuen Mitglied wird ein „Sponsor“ zugeteilt. Das ist eine Bezugsperson, die schon länger dabei ist. Ihre Sponsorin ist eine Rentnerin, die schon lange abstinent lebt. „Daraus ist eine gute Freundschaft entstanden“, sagt Krämer, die mittlerweile selbst Sponsorin einer jungen Frau ist. „Es ist toll, mit anzusehen, wie sie an sich wächst und selbstbewusster wird.“

Krämers Familie und Freunde reagierten erleichtert, als sie ihnen mitteilte, dass sie trocken sei. „Mein Vater ist selbst Alkoholiker. Er sagt zwar, er sei nun schon zu alt, um aufzuhören, freut sich aber dennoch darüber, dass ich es eingesehen habe.“ Auch Kolleginnen wissen inzwischen von ihrer Sucht. „Seitdem ich trocken bin, kann ich offener darüber reden.“ Sie betrachte Alkohol nun mit anderen Augen. „Man vergiftet seinen Körper Stück für Stück und hat keine Kraft mehr für den Alltag.“ Sie habe nun mehr Lebensfreude, mehr Energie. „Wenn du den Alkohol loslässt, bist du wieder du selbst.“

Der Stolz, es geschafft zu haben

Bei Krämer war Stress der Auslöser ihrer Erkrankung. „Jeder forderte etwas von mir: mein Exmann, die Kinder, die Familie, der Chef. Ich hatte so oft den Gedanken: Ich kann nicht mehr.“ Sie habe neue Wege gefunden, mit dem Stress des Alltags umzugehen. Jedes zweite Wochenende und in den Ferien, wenn die Kinder bei ihrem Vater sind, nehme sie sich Zeit für sich. Das sei für sie eine große Entlastung. „Dadurch kann ich Hobbys nachgehen und mich mit meinen eigenen Problemen auseinandersetzen, statt sie zu unterdrücken.“

Heute reagiere sie gelassen, wenn ihr auf Partys ein Glas angeboten wird. „Ich stelle mich dann selbstbewusst hin und sage: Ich bin eine trockene Alkoholikerin.“ Sie sei stolz darauf, den Alkohol aus ihrem Leben verbannt zu haben.

Hilfe bei Alkoholproblemen

•Suchtberatungsstellen: Kostenlos und anonym z.B. bei Caritas und Diakonie

•Anonyme Alkoholiker (AA): Selbsthilfe für Betroffene

•Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 rund um die Uhr