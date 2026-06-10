Mutter über Alkoholismus „Ich dachte, ich überlebe das nicht“
Alkohol gehört zu den häufigsten Suchtmitteln in Deutschland. Eine zweifache Mutter berichtet, wie der Lockdown ihre Abhängigkeit verstärkt hat – und wie sie wieder herausfand.
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Sind Dutzende Skelette ohne Schädel, die in einer 7000 Jahre alten Siedlung in der Slowakei gefunden wurden, Zeugnis eines Massakers? Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass die Abtrennung der Häupter nicht durch rohe Gewalt erfolgte, sondern gezielt. Doch welche Schlüsse lässt das zu?
Zecken sind inzwischen ganzjährig aktive, lästige Plagegeister. Wir erklären Ihnen, wie man die Spinnentiere beim Hund mithilfe eines esimplen Handy-Tricks schneller findet.