„Willkommen in der Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar. Mekka für Rapper, …“ Wer aus Stuttgart kommt und sich ein bisschen für Hip-Hop interessiert, weiß wie’s weiter geht. Es ist das Jahr 1996 als die Massiven Töne ihren Song „Mutterstadt“ und das „Kopfnicker“-Album herausbringen und im Kessel das Hip-Hop-Fieber brodelt. Die Stadt ist in den 90ern das Mekka für Rapper. Und heute?

Genau 30 Jahre ist es her, dass das „Kopfnicker“-Album herauskam. Zum Geburtstag sind am Samstag zahlreiche Weggefährtinnen und Weggefährten zu einem Konzert beim SWR Sommerfestival eingeladen. Den Anfang machen natürlich die Massiven Töne. Doch die Gästeliste liest sich ein bisschen wie das Who-is-Who der deutschen Hip-Hop-Geschichte: Afrob, Clueso, Cora E, Das Bo, Harris, Jan Delay, Marteria, Max Herre, Stieber Twins und Toni L sind dabei. Aber auch die junge Stuttgarter Musikerin Lucy Duffner. Auch für uns ein Anlass, um auf Stuttgarts Hip-Hop-Vergangenheit zu blicken.

Die Fantastischen Vier bringen Rap ins Schwabenland

Alles beginnt mit den amerikanischen Soldaten, die in der Landeshauptstadt stationiert sind. Die Fantas trauen sich als erste und übersetzen den US-Hip-Hop in ihre schwäbische Lebenswelt. Weitere Rapper, DJs, Breakdancer und Graffitikünstler folgen.

Alex Scheffel aka Fuffi aka DJ 5.Ton von Massive Töne erinnert sich für uns: „Mitte der 90er war eine Zeit, in der Fanta 4, Freundeskreis, Massive Töne und Afrob kurz hintereinander Alben herausbrachten. Für so eine kleine, provinziell wirkende Landeshauptstadt wie Stuttgart war das bundesweit ziemlich markant. Hamburg war damals noch nicht so krass auf der Karte, kam aber langsam mit den Beginnern, Fettes Brot und der Tobi und das Bo. Berlin war kaum relevant. Köln war schon da, aber Stuttgart hatte echt was auf die Beine gestellt. Man kann sagen, die Stuttgarter Szene war deutschlandweit ziemlich auffällig.“

Alex Scheffel ist auch bekannt als DJ 5. Ton von Massive Töne. Heute wohnt er im Stadtteil Botnang. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zum Feiern ging es damals für die Stuttgarter Hip-Hop-Fans ins Tonstudio, in die Schräglage oder später zum Hip-Hop-Mittwoch ins Freund & Kupferstecher. Sogar im Perkins Park gab es regelmäßig Hip-Hop- und RnB-Veranstaltungen. Wichtige Anlaufstelle für die Subkultur waren die Jugendhäuser, erst in West, dann in Mitte.

2000 kam das Hip-Hop Open nach Stuttgart

2000 kam dann noch das Hip-Hop Open dazu. Das Hip-Hop-Festival lockte jährlich mehrere Tausend Menschen nach Stuttgart und galt als eines der bedeutendsten in Europa. Die erste Veranstaltung fand auf dem Pragsattel unter anderem mit Massive Töne, Afrob, Absolute Beginner und Deichkind statt.

Das Hip-Hop-Open fand von 2000 bis 2023 mit Unterbrechung statt. Foto: dpa

Die sogenannte goldene Ära prägte das Stuttgarter Nachtleben und die Art wie die deutsche Musikszene auf Stuttgart blickte. Doch „das ist alles lange Zeit her, da hat sich einiges verändert“, sagt Alex Scheffel und meint damit das Nachtleben im Allgemeinen und Hip-Hop im Besonderen.

Alle Musiker und Labels wollten nach Berlin

Viele Bands und Künstler seien schon damals abgewandert und täten es immer noch. „Berlin wurde „das neue Zentrum“ genannt – billigere Mieten, Proberäume für fast nichts. Und die Plattenfirmen zogen auch alle in die Hauptstadt“ erinnert sich der Massive Töne DJ. Das habe viele Künstler dazu bewegt, den Labels hinterherzuziehen. Ein Beispiel: Four Music und die Fantas zogen 2002 von Stuttgart nach Berlin.

Es sind neue Künstler auf die goldene Ära gefolgt, zum Beispiel Cro oder die Bietigheimer rund um Bausa und Rin. Doch auch Cro zog es irgendwann nach Berlin und Bietigheim ist nun mal nicht Stuttgart.

Generationenwechsel in den Stuttgarter Clubs

Ebenso habe sich die Einstellung in den Clubs geändert. „Man merkt, dass elektronische Musik an Bedeutung gewonnen hat“, beobachtet Alex Scheffel. Die Betreiber hätten gemerkt, dass sie mit elektronischer Musik eine breitere und weniger stressige Zielgruppe erreichen könnten. „In den Hip-Hop-Clubs gab es früher immer diese spezifische Attitüde – die Musik, die Texte, der Stress.“ Heute seien die Leute in den Clubs viel entspannter, eher auf Konsum und weniger auf diese klassische Hip-Hop-Attitüde fixiert.

Dazu komme der Generationenwechsel. Man sehe, dass die jüngeren Leute zwischen 18 und 25 Jahren nicht mehr wirklich das Bedürfnis hätten, in Clubs zu gehen. „Und das ist auch okay“, findet Scheffel. „Die feiern auf ihre eigene Art. Heute läuft neue Musik über Spotify oder andere digitale Plattformen.“

Nostalgisch wird er dann aber doch: „Es gab früher in Stuttgart Clubs, die Donnerstag, Freitag und Samstag Hip-Hop gespielt haben. Heute ist das eher selten.“ Die Schräglage sei bis vor Kurzem Stuttgarts letzter Club gewesen, in dem noch regelmäßig Hip-Hop gespielt worden sei. Doch nun ist auch dort Schluss. Ende Juni schließt der Club, eine Ära geht damit zu Ende.

Auch der Stuttgarter Kult-Club Schräglage muss schließen

„Wir haben die letzten zwei, drei Jahre gemerkt, dass wir es mit unserem reinen Hip-Hop-Programm nicht mehr schaffen, den Laden konstant so zu füllen, dass er auf lange Sicht wirtschaftlich funktionieren kann“, sagt Christopher Warstat, der für Marketing und Programm der Schräglage verantwortlich war und bis 2022 gemeinsam mit Felix Klenk den Hip-Hop-Club Freund & Kupferstecher am Berliner Platz betrieb. „Darauf haben wir reagiert, indem wir den musikalischen Fokus aufgebrochen haben, haben andere Musikrichtungen und Partys mit ins Programm genommen, was auch gut funktioniert hat. Unserer Marktanalyse nach müssten wir uns zukünftig aber noch weiter öffnen und das kam für uns nicht infrage.“

Hip-Hop klingt inzwischen anders

Rein quantitativ ist Deutschrap erfolgreich und dominiert regelmäßig die deutschen Charts. Zugleich geht der neue Erfolg aber auch mit einem radikalen Wandel der Szene einher. Deutscher Rap und Hip-Hop erscheinen in neuem Gewand. „Vertreter:innen wie Ski Aggu oder Ikkimel stehen für eine Richtung, die entfernt noch an Deutschrap erinnert, aber doch etwas ganz anderes ist“, weiß Walter Ercolino, der das Pop-Büro Region Stuttgart leitet.

Tatsächlich findet sich in Stuttgart immer noch Hip-Hop, etwas versteckt und an neuen Orten. So zum Beispiel auf dem Schlossplatz. Hier lässt der Ostfilderner Brian Lauer mit seinem Projekt „0711benztownstorys“ einmal im Monat auf dem Platz vor dem Kunstmuseum eine improvisierte Bühne für Newcomer-Artists entstehen. Mit Musikbox, Kamera- und Social-Media-Team im Gepäck und Mikro in der Hand, das von Rapper zu Rapper wandert. Das Publikum johlt, applaudiert, rastet aus. Das Ganze wird aufgenommen, aufbereitet und ins Internet gestellt.

Stuttgarter Newcomer und Einrichtungen halten die Rapkultur am Leben

Gleich bei mehreren Events in Stuttgart trat das Böblinger Rap-Trio Junge Arbeiter in den letzten Wochen auf. Das Trio bestehend aus MoHunnid-Ali, Chawe und Marciratihre will jungen Menschen mit Migrationsgeschichte eine neue Stimme geben und spricht das Gefühl an, zwischen ihrer Herkunft und der deutschen Gesellschaft hin- und hergerissen zu sein.

Das 2025 gegründete Stuttgarter Kollektiv o7 Collective versammelt unabhängige Künstler und Musikschaffende mit dem Schwerpunkt Hip-Hop, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Stuttgart „zurück auf die Karte“ zu bringen. Bei sogenannten „Link Ups“ trifft sich die Gruppe monatlich, um sich in der Szene zu vernetzen und gemeinsam Musik zu machen.

Zeiten ändern sich aber Hip-Hop bleibt

Der Verein Underground Soul Cypher (USC) setzt sich seit 2009 für die Förderung und den Erhalt von Hip-Hop-Kultur in Stuttgart ein. Und auch in den Jugendhäusern passiert nach wie vor etwas. Vor allem das Jugendhaus Cannstatt setzt sich für die Hip-Hop-Subkultur ein und lädt Jugendliche zu Musik-Jams oder Breakdance-Workshops ein.

„Die Szene hat sich weiterentwickelt, aber der Spirit lebt irgendwie noch“, resümiert Alex Scheffel von Massive Töne. „Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Revival. Die Zeiten ändern sich, aber das bedeutet nicht, dass alles verloren ist.“ Und auch Chris Warstat ist sich sicher: „Ganz verschwinden wird Hip-Hop so schnell nicht. Dafür ist diese Jugendkultur viel zu stark.“

Der Text erschien in leicht abgeänderter Form erstmals am 1. September 2025.