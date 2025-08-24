Mutterstadt früher und heute Hip-Hop in Stuttgart: Geht da noch was?
30 Jahre Hip-Hop in 0711: Zum Geburtstag treten zahlreiche Weggefährten beim SWR Sommerfestival auf. Auch für uns ein Anlass, um auf Stuttgarts Hip-Hop-Vergangenheit zu blicken.
30 Jahre Hip-Hop in 0711: Zum Geburtstag treten zahlreiche Weggefährten beim SWR Sommerfestival auf. Auch für uns ein Anlass, um auf Stuttgarts Hip-Hop-Vergangenheit zu blicken.
„Willkommen in der Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar. Mekka für Rapper, …“ Wer aus Stuttgart kommt und sich ein bisschen für Hip-Hop interessiert, weiß wie’s weiter geht. Es ist das Jahr 1996 als die Massiven Töne ihren Song „Mutterstadt“ und das „Kopfnicker“-Album herausbringen und im Kessel das Hip-Hop-Fieber brodelt. Die Stadt ist in den 90ern das Mekka für Rapper. Und heute?