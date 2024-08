Technofans haben ein neues Ziel: „Stutyard“. Unter diesem Namen feiert am 14. Dezember im ICS auf der Landesmesse ein großes Festival mit Stars der elektronischen Musik Premiere. Innerhalb von 24 Stunden waren allen 7.500 Karten weg.

Uwe Bogen 15.08.2024 - 06:00 Uhr

Kaum in den sozialen Medien angekündigt – und schon ausverkauft. „Wie es aussieht, machen wir was richtig“, freut sich Denis Kezer, einer der Veranstalter des neuen Technofestivals Stutyard. Innerhalb von 24 Stunden gab es keine Karten mehr für die Premiere am 14. Dezember auf der Landesmesse – und das in Zeiten, in denen andernorts Musikveranstalter mangels Nachfrage aufgeben und Insolvenz anmelden.